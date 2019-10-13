桃猿首冠班底黃龍義開球 只要不解散都要惜福

（中央社記者謝靜雯桃園13日電）中職總冠軍賽第2戰，Lamigo桃猿隊請來2006年奪冠班底黃龍義開球，從被看扁到奪下隊史首冠，黃龍義說，當時感覺很興奮，談起球隊轉賣，「只要不是解散、球隊繼續存在，球員就要惜福」。

Lamigo桃猿隊前身La New熊隊2006年拿下隊史首冠，今天總冠軍賽，桃猿隊請來當時奪冠班底、退役球員黃龍義任開球嘉賓，黃龍義表示，今天回來看看老隊友，跟大家說加油，「拿下昨天的比賽勝利，士氣就不一樣了」。

黃龍義回憶2006年奪冠、記憶猶新，他表示當初球隊被外界看扁，大家一路打到總冠軍賽，「雖然是第一次參賽，但感覺很興奮」。

桃猿隊今年總冠軍賽挑戰隊史首度三連霸、也是隊史最後一冠，球季結束後，Lamigo桃猿隊將走入歷史，將由日本樂天株式會社接手，談起球隊轉賣，黃龍義表示：「只要不是解散、還有企業願意經營，球員有球可以打，就要惜福」。

桃猿隊陣中有黃龍義子弟兵陳晨威，黃龍義表示，陳晨威大學時期就有想過要加入職棒，當時建議他可以先到社會隊磨練，陳晨威腳程沒話說，「只要打到三壘、游擊方向的球，幾乎都可以成為安打」，但期許他可以在守備上再加強。（編輯：方沛清）1081013