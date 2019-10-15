王勝偉總冠軍賽雙響砲無用 再遇王溢正想破解

（中央社記者謝靜雯、張新偉台北15日電）中職總冠軍賽第3戰，中信兄弟隊王勝偉總冠軍賽生涯首度單場雙響砲，但沒能帶起反攻氣勢，兄弟4比8吞敗；王勝偉說，王溢正掌控整場節奏，「再遇到，要想辦法破解。」

中職7戰4勝制總冠軍賽，兄弟隊與Lamigo桃猿隊今天起將在洲際棒球場連打3戰，桃猿隊今天派出本土王牌左投王溢正先發，王溢正7.1局好投壓制，唯獨被王勝偉打兩轟，是最讓王溢正頭痛的兄弟隊打者。

王勝偉過去6次打中職總冠軍賽，總計僅敲出1轟，今天單場雙響砲為個人總冠軍賽首次，也是聯盟第8人、第9次在總冠軍賽單場至少敲出2轟。

王勝偉表示，球飛出全壘打牆自己也很訝異，「我本身不是長打型球員，能夠有這樣的結果，真的是感謝神。」對於王溢正今天投球表現，王勝偉稱讚，「他在節奏掌控上很好，可以猜到我們的攻擊策略，今天是他在掌控整個比賽。」

王溢正中職總冠軍賽生涯出賽5戰全勝，追平聯盟紀錄，總冠軍賽對戰兄弟4連勝，王勝偉表示，如果之後的比賽還有機會與王溢正交手，「要想辦法把節奏拉到我們這邊，希望可以換我們來掌控節奏。」

兄弟隊總教練伯納表示，今天先發投手萊福力2局有狀況，一口氣失掉7分，造成後面打擊群追分的障礙變大，同時也稱讚王溢正，「他是很聰明的投手，知道怎麼運用他的優勢，我們試圖想要找到突破點，但他今天的瑕疵很少。」

兄弟隊「恰恰」彭政閔今天先發打第3棒、指定打擊，前3打數都沒有敲出安打，8局敲出中外野方向安打，繼續推進紀錄，目前總冠軍賽累積敲出77支安打、121個壘打數，都是聯盟總冠軍賽最高紀錄，總冠軍賽連續8場出賽敲安。（編輯：管中維）1081015