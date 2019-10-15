王溢正好投壓兄弟 總冠軍賽桃猿搶下第2勝[影]

（中央社記者謝靜雯、張新偉台北15日電）中職Lamigo桃猿隊投手王溢正總冠軍賽出賽勝率百分百，今天扛第3戰先發，7.1局好投率隊搶下第2勝，追平聯盟總冠軍賽最多5勝紀錄；他說，重要比賽「態度放得更高」。

王溢正被稱為「為總冠軍賽而生的男人」，中職總冠軍賽2014至2018年間，總計4場出賽，拿下4連勝，賽前總冠軍賽出賽防禦率2.28，總冠軍賽球隊戰績危急之際，王溢正總能挺身而出。

中職7戰4勝制總冠軍賽第3戰今天在洲際棒球場舉行，兄弟、桃猿各拿1勝，關鍵第3戰，桃猿隊由王溢正先發，王溢正在4局被王勝偉敲出陽春砲失掉1分，6局再掉1分，8局1人出局後，被王勝偉敲出單場第2轟後退場。

王溢正今天總計用108球投7.1局被敲7支安打，投出7次三振，失掉4分責失分，率隊以8比4拿下勝利，個人中職生涯總冠軍賽5勝、5連勝，都追平聯盟紀錄，與統一獅隊前洋投海克曼並列總冠軍賽最多勝（連勝）。

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桃猿隊第2局靠著5安3保送，單局攻下7分、奠定勝基，總冠軍賽3戰打完，桃猿戰績2勝1敗，取得領先。

總教練洪一中表示，「棒球就是這樣，一局把握住了，可能就是比賽勝負的關鍵」，今天球隊能把握住兄弟先發投手萊福力2局不穩定，單局攻下7分，對於後面投球、打擊、守備，壓力都可以減少很多。

桃猿隊拿下今天比賽勝利，除了先發投手表現亮眼外，搭檔捕手林泓育攻守有表現，林泓育單場4安2打點，2局單局2次打擊機會都敲出安打，串聯球隊攻勢。

2019中職總冠軍賽由Lamigo桃猿隊與中信兄弟隊交手，第3戰15日在台中洲際球場舉行，2局上桃猿林泓育（左）敲出左外野方向一壘安打，帶有2分打點，幫助球隊擴大領先。中央社記者張新偉攝 108年10月15日

林泓育表示，不會因為扛第4棒，攻擊上就有什麼不同的想法，「每次上場打擊都只想著要上壘」，也提到雖然球隊比賽前半段就大比分領先，但是配球上依然不會鬆懈，短期比賽每個細節都很重要。

談起與王溢正的搭配，林泓育表示，「他是有經驗的投手，上場就能有水準的表現。」王溢正表示，投總冠軍賽的準備和一般例行賽沒有太大的不同，「但這是很重要的比賽，會把想法、態度放得更高一點」。

中職總冠軍賽第3戰，今天吸引1萬1176名觀眾入場，為洲際棒球場歷年總冠軍賽第13場觀眾人數破萬人，總冠軍賽前3戰總計觀眾人數4萬9796人，為歷年總冠軍賽第2高，聯盟紀錄為前3戰5萬4928人。（編輯：管中維）1081015

影片來源：中華職棒CPBL YouTube頻道

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2019中職總冠軍賽15日在台中洲際球場進行第3戰，2局上，桃猿朱育賢（中）敲出安打上壘，再靠著隊友推進，回到本壘得分，在休息區與隊友擊掌致意。中央社記者張新偉攝 108年10月15日

中職總冠軍賽第3戰15日在中信兄弟隊主場、台中洲際棒球場舉行，兄弟由洋投萊福力（Mitch Lively）（左）先發，2局上萊福力被敲出安打、連續四壞球保送，教練喊出暫停。中央社記者張新偉攝 108年10月15日

2019中職總冠軍賽第3戰15日在台中洲際棒球場開打，4局下，中信兄弟王勝偉一棒敲出左外野方向陽春全壘打，帶有1分打點，追回1分。中央社記者張新偉攝 108年10月15日