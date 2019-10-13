兄弟首局灌10分勝桃猿 扳平總冠軍賽戰局[影]

中華職棒總冠軍賽13日在桃園球場進行第2戰，中信兄弟隊首局猛攻10分奠定勝基，其中張志豪（中）轟出滿貫砲，終場以13比6擊退Lamigo桃猿隊，總冠軍賽戰局扳成1勝1敗，單場敲出2安4打點的張志豪也拿下單場MVP。中央社記者張新偉攝 108年10月13日

（中央社記者楊啟芳桃園13日電）中華職棒總冠軍賽今天第2戰，中信兄弟首局灌進10分奠定勝基，終場以13比6擊退桃猿，戰局扳成1勝1敗，總教練伯納表示，能在對方主場拿下1勝，已經很滿足。

這場比賽吸引1萬8610名觀眾，為桃園球場跨季連17場破萬。兄弟1局上就展開猛烈攻勢，打了14個人次，攻下10分追平聯盟總冠軍賽單隊單局最多得分，其中張志豪轟出生涯首支在總冠軍賽的滿貫全壘打，也是聯盟史上第10支。

影片來源：中華職棒CPBL YouTube頻道

兄弟2局上林智勝敲二壘安打後，王勝偉、林書逸都敲出三壘安打，加上王威晨的安打，再攻下3分，兄弟單場出現3支三壘安打，破了聯盟總冠軍賽單隊單場三壘安打紀錄。

桃猿打線部分，1局下林泓育敲出1打點安打，6局下陳俊秀轟出3分全壘打；第7及第9局各得1分。不過終場兄弟還是以13比6擊退桃猿，總冠軍賽戰局扳成1勝1敗，接下來第3戰將於15日進行，在兄弟主場洲際棒球場。

伯納表示，此戰一開賽就攻下大局，尤其是張志豪的滿貫全壘打，讓全隊吃下定心丸，也讓對方處境變得困難，相當關鍵，「很開心能扳成1勝1敗，能在對方主場拿下1勝，已經很令人滿足，接下來3場主場也很安心。」

兄弟先發投手廖乙忠用107球主投6.1局，被敲出7支安打，送出6次三振，失5分，奪下生涯總冠軍賽首勝，伯納賽後稱讚廖乙忠，表現就像例行賽一樣，非常穩定。

伯納說明第2戰就推出本土投手的原因，他說：「廖乙忠在桃園主場的數據相對好，萊福力則是在主場洲際數據比較漂亮，因此第3戰會安排萊福力先發。」（編輯：管中維）1081013

中職總冠軍賽13日在桃園球場進行第2戰，1局上中信兄弟隊張志豪（圖）敲出右外野方向滿貫全壘打。張志豪滿貫砲為個人總冠軍賽首次，也是聯盟總冠軍賽第10支滿貫全壘打。中央社記者張新偉攝 108年10月13日

中職總冠軍賽第2戰13日在桃園棒球場開打，1局上中信兄弟隊張志豪敲出右外野方向滿貫全壘打，嗨翻右外野看台上的象迷。中央社記者張新偉攝 108年10月13日

影片來源：中華職棒CPBL YouTube頻道

影片來源：中華職棒CPBL YouTube頻道

中職總冠軍賽13日在桃園球場進行第2戰，6局下Lamigo桃猿隊陳俊秀（前）敲出左外野方向全壘打，帶有3分打點，跑回本壘後向球迷揮手致意。中央社記者張新偉攝 108年10月13日