廖健富總冠軍賽再見安太興奮 教練提醒要踩壘包

2019中職總冠軍系列賽首戰12日在桃園球場開打，Lamigo桃猿隊9局下半由廖健富擊出再見安打，助隊在總冠軍賽首戰告捷，廖健富也振臂吶喊慶祝勝利。中央社記者張新偉攝 108年10月12日

（中央社記者謝靜雯桃園12日電）中職總冠軍賽開打，Lamigo桃猿隊廖健富代打再見安，率隊搶下首勝，成為史上最年輕總冠軍賽敲再見安球員；廖健富透露，當下太振奮先舉手，一壘指導教練提醒：「要記得踩壘包」。

中職總冠軍賽今天在桃園棒球場開打，Lamigo桃猿隊捕手廖健富板凳出發，9局關鍵時刻代打建功，敲出再見安打幫助球隊以6比5擊敗中信兄弟隊，拿下總冠軍賽首勝。

廖健富以21歲又14天在中職總冠軍賽敲出再見安打，為中職史上最年輕紀錄，也是總冠軍賽史上第2次代打再見安，前一人為2009年兄弟象隊陳致遠，廖健富獲頒單場最有價值球員（MVP），為史上第2年輕總冠軍賽單場MVP，直呼很爽。

桃猿隊總教練洪一中表示，9局兄弟隊壓上守護神李振昌登板，李振昌是側投，右打者要攻擊他的球並不容易，所以選擇換上廖健富代打，收到好的結果。

廖健富表示，5局開始就在場下準備，9局上場代打，打擊教練也特別提醒， 平時做了很多訓練，就是為了能在關鍵時刻有所發揮，「上場大膽揮棒」。

廖健富表示，上場代打只想著不要這麼容易被解決，就算選到保送也是對球隊有幫助，打出再見安，廖健富開心振臂，廖健富場上難得有太大的情緒動作，隊友都說，「他算是壓力釋放」。

廖健富透露，前一個半局看到兄弟隊彭政閔敲出追平比數二壘打，心裡也想著要幫球隊，打出再見安當下因為太興奮，開心舉手，一壘指導教練趕快提醒他，「不要忘記踩壘包」。（編輯：卞金峰）1081012