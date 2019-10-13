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彭政閔40得分寫總冠軍賽紀錄 兄弟首局攻10分[影]

最新更新：2019/10/13 19:44
中職總冠軍賽第2戰，中信兄弟隊13日首局打線大爆發，「恰恰」彭政閔（前右）首局首打席保送上壘，跑回總冠軍賽生涯40得分、為聯盟新高紀錄，兄弟首局拿10分，平總冠軍賽紀錄。中央社記者張新偉攝 108年10月13日
中職總冠軍賽第2戰，中信兄弟隊13日首局打線大爆發，「恰恰」彭政閔（前右）首局首打席保送上壘，跑回總冠軍賽生涯40得分、為聯盟新高紀錄，兄弟首局拿10分，平總冠軍賽紀錄。中央社記者張新偉攝 108年10月13日

（中央社記者謝靜雯桃園13日電）中職總冠軍賽第2戰中信兄弟隊今天首局打線大爆發，「恰恰」彭政閔回到先發打序，首局首打席保送上壘，跑回總冠軍賽生涯40得分、為聯盟新高紀錄，兄弟首局拿10分，平總冠軍賽紀錄。

中職總冠軍賽昨天起在桃園棒球場開打，昨天Lamigo桃猿隊以6比5擊敗兄弟隊、搶下首勝，今天兩隊繼續在桃園交手，兄弟隊首局抓準桃猿隊先發投手尼克斯控球出狀況，一口氣打了14人次、攻下10分大局，寫下不少紀錄。

兄弟隊彭政閔首局就有2次打擊機會，首打席選到保送上壘，靠著張志豪滿貫砲跑回分數，也是個人中職總冠軍賽生涯第40得分，刷新中職總冠軍賽得分紀錄，原紀錄為彭政閔與退役球星張泰山共同保持的39得分紀錄，彭政閔改寫紀錄、獨居總冠軍賽得分王。

彭政閔首局第2次打擊機會， 敲出中外野方向安打，也是個人中職總冠軍賽生涯第75支安打，再刷新總冠軍賽安打數紀錄，繼續推進「恰恰障礙」。

張志豪滿貫砲為個人中職總冠軍賽首次，為聯盟總冠軍賽第10支滿貫全壘打，桃猿隊先發投手尼克斯僅投0.1局用了40球退場，首局投40球，用球數刷新聯盟最高紀錄，總冠軍賽僅先發投0.1局為史上第3次。（編輯：方沛清）1081013

影片來源：中華職棒CPBL YouTube頻道
中職總冠軍賽13日在桃園球場進行第2戰，1局上中信兄弟隊張志豪（圖）敲出右外野方向滿貫全壘打。張志豪滿貫砲為個人總冠軍賽首次，也是聯盟總冠軍賽第10支滿貫全壘打。中央社記者張新偉攝 108年10月13日
中職總冠軍賽13日在桃園球場進行第2戰，1局上中信兄弟隊張志豪（圖）敲出右外野方向滿貫全壘打。張志豪滿貫砲為個人總冠軍賽首次，也是聯盟總冠軍賽第10支滿貫全壘打。中央社記者張新偉攝 108年10月13日
中職總冠軍賽13日在桃園棒球場進行第2戰，1局上中信兄弟隊彭政閔敲出中外野方向一壘安打，帶有1分打點。中央社記者張新偉攝 108年10月13日
中職總冠軍賽13日在桃園棒球場進行第2戰，1局上中信兄弟隊彭政閔敲出中外野方向一壘安打，帶有1分打點。中央社記者張新偉攝 108年10月13日
中職總冠軍賽13日在桃園球場進行第2戰，Lamigo桃猿隊由洋投尼克斯（Michael Nix）（圖）先發，僅投0.1局便黯然退場。中央社記者張新偉攝 108年10月13日
中職總冠軍賽13日在桃園球場進行第2戰，Lamigo桃猿隊由洋投尼克斯（Michael Nix）（圖）先發，僅投0.1局便黯然退場。中央社記者張新偉攝 108年10月13日
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