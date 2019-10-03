更多編輯台推薦新聞：
讓台灣品牌登上紐約動漫展 金漫獎作者創作想像力源自星戰電影
文化

讓台灣品牌登上紐約動漫展 金漫獎作者創作想像力源自星戰電影

空手道剛柔會亞太錦標賽 台灣選手揮國旗進場總成績第3
運動

空手道剛柔會亞太錦標賽 台灣選手揮國旗進場總成績第3

專題／第三勢力突圍搶攻國會 柯郭聯軍最受矚目
政治

專題／第三勢力突圍搶攻國會 柯郭聯軍最受矚目

專題／張小燕從童星到綜藝大姐大 縱橫演藝圈超越一甲子
專題

專題／張小燕從童星到綜藝大姐大 縱橫演藝圈超越一甲子

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

彭政閔引退賽剛結束 加入12強中華隊教練團

最新更新：2019/10/03 21:02
中華職棒3日宣布，剛舉辦完引退賽的中信兄弟球員彭政閔（圖），將擔任世界12強棒球賽中華隊打擊教練，集訓就會開始協助指導選手。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年10月3日
中華職棒3日宣布，剛舉辦完引退賽的中信兄弟球員彭政閔（圖），將擔任世界12強棒球賽中華隊打擊教練，集訓就會開始協助指導選手。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年10月3日

（中央社記者楊啟芳台北3日電）世界12強棒球賽中華隊28人名單已於1日公布，中華職棒今天宣布，剛舉辦完引退賽的中信兄弟球員彭政閔，將擔任中華隊打擊教練，集訓就會開始協助指導選手。

中華職棒聯盟表示，為厚實12強中華隊教練團陣容，聯盟及中華隊總教練洪一中力邀剛於9月29日完成引退儀式的彭政閔，擔任中華隊打擊教練。彭政閔有豐富國家隊經驗，上一次打國際賽是2013年世界棒球經典賽。

12強中華隊將於8日開始集訓，彭政閔將從集訓開始，協助洪一中以及教練團指導選手，聯盟表示，「希望將他多年優異的打擊和守備經驗，傳承給中華隊選手，幫助中華隊爭取佳績」。

中華隊原本的教練團陣容有總教練洪一中、首席教練郭建霖、投手教練吳俊良、打擊教練曾豪駒、守備教練蔡昱詳、牛棚教練王建民、外野教練黃甘霖，除了王建民與黃甘霖之外，都是Lamigo桃猿教練，如今再加上中信兄弟彭政閔。

12強中華隊陣中，兄弟球員有李振昌、廖乙忠、高宇杰、王威晨、王勝偉、岳東華和詹子賢等7人。（編輯：張芷瑄）1081003

延伸閱讀
12強棒球賽中華隊28人名單 大黑馬高宇杰岳東華入列12強棒球賽陳冠宇唯一左投 還在等王維中胡金龍12強賽最資深扛領頭重任 盼圓奧運夢亞錦賽中華隊名單公布 大聯盟張育成林子偉入選
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報