彭政閔引退賽剛結束 加入12強中華隊教練團

中華職棒3日宣布，剛舉辦完引退賽的中信兄弟球員彭政閔（圖），將擔任世界12強棒球賽中華隊打擊教練，集訓就會開始協助指導選手。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年10月3日

（中央社記者楊啟芳台北3日電）世界12強棒球賽中華隊28人名單已於1日公布，中華職棒今天宣布，剛舉辦完引退賽的中信兄弟球員彭政閔，將擔任中華隊打擊教練，集訓就會開始協助指導選手。

中華職棒聯盟表示，為厚實12強中華隊教練團陣容，聯盟及中華隊總教練洪一中力邀剛於9月29日完成引退儀式的彭政閔，擔任中華隊打擊教練。彭政閔有豐富國家隊經驗，上一次打國際賽是2013年世界棒球經典賽。

12強中華隊將於8日開始集訓，彭政閔將從集訓開始，協助洪一中以及教練團指導選手，聯盟表示，「希望將他多年優異的打擊和守備經驗，傳承給中華隊選手，幫助中華隊爭取佳績」。

中華隊原本的教練團陣容有總教練洪一中、首席教練郭建霖、投手教練吳俊良、打擊教練曾豪駒、守備教練蔡昱詳、牛棚教練王建民、外野教練黃甘霖，除了王建民與黃甘霖之外，都是Lamigo桃猿教練，如今再加上中信兄弟彭政閔。

12強中華隊陣中，兄弟球員有李振昌、廖乙忠、高宇杰、王威晨、王勝偉、岳東華和詹子賢等7人。（編輯：張芷瑄）1081003