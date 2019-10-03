亞錦賽中華隊名單公布 大聯盟張育成林子偉入選

（中央社記者楊啟芳台北3日電）中華棒協今天公布亞洲棒球錦標賽中華隊24人名單，大聯盟選手張育成、林子偉都入選，預計下星期報到，旅日投手張奕及富邦悍將投手陳仕朋尚未取得母隊同意，不過有替補人選。

亞錦賽中華隊由總教練李盈南領軍，旅外球員部分，有投手鄧愷威、林鋅杰、張奕，捕手張進德、內野手張育成和林子偉入選。

中華職棒球員則有統一獅外野手蘇智傑，他也有入選世界12強賽28人名單，球季結束後將連續打2個國際賽事，還有富邦悍將投手陳仕朋。蘇智傑表示，「2個都打沒關係，因為賽季結束到12強還有一段時間，打亞錦賽可以維持手感」。

不過棒協指出，若張奕與陳仕朋所屬母隊無法配合，將由預備人員替補出賽，另外林子偉與張育成將於下星期與球隊會合。

亞錦賽中華隊以業餘球員為主，入選12強賽的合庫「抗韓英雄」吳昇峰，也在亞錦賽名單內；在梅花旗大學棒球錦標賽，飆出158公里球速，打擊也有好表現的「二刀流」劉致榮，則被分配在投手陣容中。

以下為亞錦賽24人名單，投手黃健隆、吳昇峰、鄭佑豪、王宗豪、謝柏賢、劉致榮、鄧愷威、張奕，林鋅杰、陳仕朋；捕手張進德、黃佳瑋、陳瑞慕；內野手林子偉、張育成、林瀚、陳偉志、廖俊凱、蕭帛庭、姜建銘；外野手蘇智傑、戴如量、蔡智榆、楊振裕。

亞錦賽將於14日開打，進行至20日，前2名能獲得明年的東京奧運最終資格賽（6搶1資格賽）的參賽權，若世界12強賽沒能搶下唯一1張亞太區門票，就必須透過6搶1資格賽，爭取參加奧運的機會。（編輯：張雅淨）1081003