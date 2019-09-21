張育成回首棒球路 最感謝國中教練王國慶

旅美棒球好手張育成（右）9月9日在洛杉磯天使球場敲出全壘打，成為史上第4名在大聯盟開轟的台灣球員。圖為他敲出全壘打之後與隊友擊掌。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年9月21日

（中央社記者林宏翰洛杉磯20日專電）在美國職棒大聯盟寫下全壘打紀錄，台東的阿美族好手張育成回首棒球路，最感謝泰源國中教練王國慶，「他教我們，人生不是只有棒球，還要懂得讀書跟做人的道理」。

張育成24歲，年紀輕輕卻已經在美國打拚6年，今年6月首次升上大聯盟，9月9日成為史上第4名在大聯盟開轟的台灣人。歷來16名具有大聯盟資歷的台灣人裡，張育成是少數來自台東的野手，其他2人是投手王維中、黃暐傑。

日前克里夫蘭印地安人隊造訪洛杉磯天使主場，張育成接受中央社記者訪問，談到10多年前踏上棒球路的心得。

張育成一家五兄弟都曾是棒球選手，大哥張進德、小弟張偉聖也是現役職棒選手。張進德在美職舊金山巨人隊小聯盟，張偉聖效力中華職棒統一獅隊。張育成說：「小學的時候，大哥先進去棒球隊，感覺滿好玩的，就一起去打球。」

不過，對小小張育成來說，打棒球很快樂，但也有辛苦的地方。小學時一度承受不了訓練量，想要逃離球場，後來在當時的泰源國小校長方穎豐的力勸之下，他才改變心意

坐在大聯盟的板凳席上受訪，張育成說：「我國小的時候有想要放棄棒球，校長把我叫回去，繼續打棒球，才會有今天的我。如果國小沒有打，我也不會在這裡。」

國中階段是人格的重要養成期，張育成很感謝在青少棒時期遇上好教練，他就是「在台東棒球界很有名」的王國慶。王國慶也是現役的大聯盟投手王維中的伯父。

旅美棒球好手張育成回首棒球路，最感謝台東泰源國中的教練王國慶（圖）。照片攝於6月28日天母球場。中央社記者謝靜雯攝 108年9月21日

泰源國中位在台東鄉下的半山腰，王國慶在基層棒球耕耘多年，10年前中華青少棒隊在小馬聯盟拿下冠軍就是由王國慶擔任教練，張育成也是冠軍隊的一員。今年U15亞洲青少棒錦標賽在中國深圳舉行，王國慶擔任總教練，中華隊獲得亞軍。

記者問張育成，從小到大影響他最深的人是誰？張育成回答，就是國中教練王國慶。他說：「教練很要求選手的品行，他都跟我們講，如果你的品行好，你的棒球也會好，不要只會打球，也要會讀書、做人。」

張育成說：「如果我國中走偏了，我應該也不會在這裡。」從小學覺得「好玩」而進棒球隊，張育成說，身為職業球員的壓力要大得多，尤其是在大聯盟的舞台上，一舉一動都受到檢視，也更覺得心態的重要。

客場比賽時，張育成在休息室的置物櫃，右邊是普伊格（Yasiel Puig），左邊是林多（Francisco Lindor），都是在大聯盟闖出名號的球星。

身為菜鳥，張育成在兩個「鄰居」身上看到大將之風，「他們都很『做自己』，眼中好像不在乎其他的事，不管別人怎樣，他們就是屬於這個大聯盟的場上，每天都開開心心面對每一場比賽。」

尤其是年齡相仿的林多，有「微笑先生」的外號，張育成特別欣賞他的領導力，「如果我們球賽輸了，休息室的氣氛不好，林多就會站出來跟大家講話，這只是一場比賽，大家明天繼續努力」。（編輯：馮昭）1080921