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12強棒球賽中華隊28人名單 大黑馬高宇杰岳東華入列
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12強棒球賽中華隊28人名單 大黑馬高宇杰岳東華入列

最新更新：2019/10/01 16:00
2019年世界12強棒球賽中華隊28人名單1日公布，中信兄弟高宇杰（左）、岳東華（右）入選。（中央社檔案照片）
2019年世界12強棒球賽中華隊28人名單1日公布，中信兄弟高宇杰（左）、岳東華（右）入選。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊啟芳台北1日電）2019年世界12強棒球賽中華隊28人名單今天公布，除了中華職棒選手及旅外球員，業餘的合作金庫隊的投手吳昇峰也入選，另外中信兄弟高宇杰、岳東華也是大黑馬。

12強賽即將在11月初開打，中華隊28人名單投手部分，包含中華職棒的陳鴻文、李振昌、陳禹勳、王躍霖、黃子鵬、廖乙忠；旅日選手陳冠宇、宋家豪、張奕；旅美選手胡智為、江少慶、林凱威；以及業餘選手吳昇峰。

捕手則是Lamigo桃猿林泓育、統一獅林祐樂，及黑馬中信兄弟的新秀高宇杰。內野手桃猿陳俊秀、朱育賢、郭嚴文、林立；兄弟王威晨、王勝偉、岳東華。外野手富邦悍將林哲瑄、胡金龍、詹子賢；獅隊蘇智傑，還有日本火腿隊王柏融。（編輯：屈享平）1081001

中華隊28人名單如下：

教練團

總教練 洪一中
首席教練 郭建霖
投手教練 吳俊良
打擊教練 曾豪駒
守備教練 蔡昱詳
牛棚教練 王建民
外野教練 黃甘霖

投手

陳禹勳　王躍霖　黃子鵬
陳鴻文　李振昌　廖乙忠
胡智為　江少慶　林凱威
陳冠宇　宋家豪　張奕
吳昇峰

捕手

林泓育　高宇杰　林祐樂

內野手

陳俊秀　朱育賢　郭嚴文
林立　　王威晨　王勝偉
岳東華

外野手

林哲瑄　胡金龍　詹子賢
蘇智傑　王柏融

影片來源：中華職棒CPBL YouTube頻道
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