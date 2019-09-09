吳昇峰打12強是目標 國際賽難忘陳金鋒雙響砲

（中央社記者謝靜雯台北9日電）世界12強棒球賽中華隊60人名單沒有公布，中華隊總教練洪一中曾指出業餘強投吳昇峰有在名單內。吳昇峰表示，努力做好準備，透露國際賽對2001年世界盃陳金鋒雙響砲印象很深刻。

世界12強棒球賽B組預賽將於11月5日在台中洲際棒球場、桃園棒球場開打，中華隊主場為洲際棒球場，與波多黎各、委內瑞拉、日本隊同組。洪一中曾經透露，60人名單中旅外球員大約10幾名、業餘球員5、6名，其中合作金庫棒球隊亞運棒球抗韓英雄吳昇峰有在名單內。

吳昇峰表示，聽到有被放入60人名單內，沒有特別的想法，若有機會被選入正式名單中，要和職棒球員一同打國際賽不陌生，許多學長過去也曾遇過，不會有什麼差別，「大家都是為了台灣，努力想要在國際賽拚出最佳成績」。

吳昇峰去年在雅加達亞運棒球賽對韓國先發、一戰成名，成為「抗韓英雄」，他曾透露希望有機會打世界12強棒球賽。除了亞運之外，他也回憶過去印象最深刻的國際賽，是2001年世界盃棒球錦標賽季軍戰，中華隊與日本交手，陳金鋒敲出單場雙響砲、張誌家投得很好，當時吳昇峰才國中。

站在一級國際賽事的舞台是個目標，吳昇峰希望先把自己準備好，機會來了才能好好把握，業餘球員不乏打短期盃賽經驗，調整上不會有太大的問題，「我是面對大賽會更激起鬥志的類型，上場專注、輸贏就在當下」。（編輯：張雅淨）1080909