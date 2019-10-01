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胡金龍12強賽最資深扛領頭重任 盼圓奧運夢

最新更新：2019/10/01 17:31
中職富邦悍將隊35歲野手胡金龍（前）為今年世界12強棒球賽中華隊最年長球員，他1日受訪表示，過去國家隊有前輩帶頭，這次重任落在自己身上，希望能扛起重責，也盼一圓奧運夢。中央社記者張新偉攝　108年10年1日
中職富邦悍將隊35歲野手胡金龍（前）為今年世界12強棒球賽中華隊最年長球員，他1日受訪表示，過去國家隊有前輩帶頭，這次重任落在自己身上，希望能扛起重責，也盼一圓奧運夢。中央社記者張新偉攝　108年10年1日

（中央社記者謝靜雯台中1日電）富邦悍將隊35歲野手胡金龍，為此次世界12強棒球賽最年長的球員。胡金龍表示，過去國家隊中有彭政閔、陳鏞基等人帶頭，這次重任落在自己身上，希望扛起重責，也盼一圓奧運夢。

世界12強棒球賽將於11月在台中開打，攸關2020年東京奧運棒球項目門票，由Lamigo桃猿隊總教練洪一中掌兵符。今天中華職棒公布28人名單，陣中野手胡金龍年紀最長，其次為中信兄弟隊游擊手王勝偉，兩人上一次打一級國際賽事為2017年世界棒球經典賽。

胡金龍表示，還有機會再被選入國家隊蠻意外的，中華職棒外野有這麼多好手，也希望能把自己的經驗傳承，過往中華隊陣中有彭政閔、陳鏞基、林智勝扛著，3人從國家隊退下後，「這個重責現在要由我和王勝偉來扛了」。

胡金龍球員生涯打過許多大小國際賽事，此次參加12強賽後，一級國際賽事拼圖只剩奧運沒有打過，「希望可以帶領其他年輕球員一起打出好的成績，目標前進東京奧運」。（編輯：張雅淨）1081001

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