王柏融入選12強傷勢沒影響 中華隊8日開始集訓

（中央社記者楊啟芳台北1日電）世界12強棒球賽中華隊28人名單今天公布，日前傳出左腳傷勢尚未復原的旅日選手王柏融也有入選，總教練洪一中表示，傷勢問題不大，8日開始在桃園棒球場集訓後，會再進行觀察。

之前日本媒體報導，王柏融8月10日遭觸身球砸傷左腳後，傷勢一直沒有復原，仍帶傷上場。不過王柏融還是有入選12強，中華隊總教練洪一中表示，「當初可能是他復健沒有做得很完全，不過離開賽還有一段時間，問題不大，接下來比賽應該沒有問題。」

洪一中指出，等到10月8日中華隊開始集訓後，會再確認王柏融的狀況，「如果不行當然會有其他選手遞補上來，我們當初外野手最少有8人在考慮（目前名單為5人），假設真的沒辦法，遞補上來會很快。」

日職讀賣巨人隊的外野手陽岱鋼並沒有入選，被視為遺珠，洪一中說明：「我是透過電視觀察岱鋼，不過他出場機會不是那麼多，狀況沒有辦法掌握得很清楚，這陣子也會持續觀察，還是有一些空間可以微調。」到開賽前28人名單最多可以替換8人。

中華隊會從10月8日開始在桃園棒球場集訓，由於到時中職總冠軍賽還沒開打，會先以旅外選手及沒進總冠軍賽的中職球員為主。洪一中指出，「在桃園比較方便就近觀察，設施也比較完備，包括訓練、醫療，不過也是會尊重球員意願，等到完成他的訓練方式再歸隊。」（編輯：謝雅竹）1081001