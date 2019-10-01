兄弟重用新秀捕手高宇杰 膽大心細比賽解讀力佳

（中央社記者謝靜雯台中1日電）中職中信兄弟下半季爭冠，啟用新人捕手，高宇杰關鍵時刻扛主力不見生澀感，捕手教練陳智弘誇讚，「膽大心細，解讀比賽能力佳」，蹲在本壘後方，就是要讓教練安心。

中職下半球季中信兄弟、富邦悍將兩強爭冠，兩隊下半季同時啟用新人捕手，兄弟隊重用高宇杰、悍將隊則拉上戴培峰，上週兩隊關鍵3連戰，兩隊也都讓這兩名新秀捕手扛起「場上指揮官」的角色。

兄弟隊捕手教練陳智弘表示，重用捕手無關新人、舊人，重要的是該名球員本身能否在場上帶給教練團、投手群安定感，球團用新人捕手，教練團當然會擔心擋球、被盜壘，但高宇杰帶給球隊正面、安定的感覺。

高宇杰從三級棒球時期開始，就是國家隊常客，陳智弘表示，從剛開始高宇杰被選進球隊的評價看來，技術上還不算純熟，但這段期間幫他修正動作、細節，也看到高宇杰持續成長。

陳智弘提到，高宇杰臂力好，加上有國際賽經驗，面對有張力的比賽、關鍵危機處理都很好，在捕手群中表現很穩定，更難得的是他的配球思維，「觀察力佳，解讀比賽能力好，可以發現投手有什麼不同，每個投手幾乎都能夠信任他」。

高宇杰今天賽前本季一軍守備蹲捕，阻殺率0.571、數據漂亮，但陳智弘表示，高宇杰下半季才開始有較多的出賽，光看數據還不能看出全貌，也提醒大家可以試著看看高宇杰先發蹲捕出賽球隊的勝率。

高宇杰從今年下半季開始有較多先發出賽機會，8月起到今天賽前兄弟總計打40場比賽拿下25勝，高宇杰先發出賽的21場比賽中，拿下15勝。陳智弘表示，「面對場上的狀況，下一步會發生什麼事，他都已經在腦海中想過了」，場上表現不慌張、很沉穩，也希望他可以維持，不要大起大落。（編輯：張雅淨）1081001