梅花旗劉致榮開轟又飆5K 助文化奪第14冠

（中央社記者楊啟芳台北3日電）梅花旗大學棒球錦標賽冠軍戰，文化大學劉致榮單場敲3安包含1發全壘打，後援1.2局連飆5次三振，投打都有好成績，幫助文化以6比5擊退台北市立大學，拿下隊史第14座冠軍。

自1996年賽事改制為梅花旗全國大學棒球錦標賽後，文化在今年之前已拿下13座冠軍，其中1997、1999、2002、2003年4度與北體（北市大原名）爭冠，僅1999年由北體拿下隊史唯一1冠。

兩隊今天第5度在冠軍戰碰頭，「投打二刀流」劉致榮首打席揮出安打送回全隊第1分，3局上第3棒董秉軒揮出陽春砲，劉致榮又接著開轟，兩人都是連2戰全壘打，幫球隊擴大領先，5局上劉致榮又敲安打送回分數，連3打席敲安打。

第8局北市大追回2分，一、三壘有人時文化把原本擔任二壘手的劉致榮推上投手丘，雖然因暴投掉分，但150公里火球連發，連飆2次三振化解危機，最快球速達157公里。

第9局劉致榮續投，面對3名打者都用三振解決，後援1.2局連飆5次三振，替文化以6比5守住勝利。劉致榮也一舉抱回本屆賽事打擊獎（打擊率6成19）、打點獎（10分打點）、全壘打獎（3轟）及最有價值球員4獎。

本屆梅花旗是劉致榮大學首度重返投手丘，上星期對吳鳳科大擔任先發指定打擊，不僅開轟，比賽後段登板還飆出158公里球速，打破國內業餘及中職投手最快球速紀錄。

此戰劉致榮同樣開轟又後援飆速，一度拚到抽筋，但他仍想撐完整場比賽，「不想就這樣下去，因為我知道自己極限在哪裡，那時候還在可以控制的範圍內」，但又投、又打、又守備，賽後他直呼：「太累了。」

文化總教練廖敏雄直言，這場比賽打得刺激，尤其劉致榮最後上去投球，把比賽帶起高潮，又替球隊守住勝利，這樣的精彩度，讓這場冠軍戰很值得回味，「今天換投的時機，還有比賽精彩度，都是100分」。（編輯：張芷瑄）1081003