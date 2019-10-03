張育成返台憶大聯盟之旅 想起爸爸哽咽落淚

效力美國職棒克里夫蘭印地安人隊的張育成3日在台北舉辦返台記者會，向媒體分享登上大聯盟的心情，談及首轟的感想，想起父親不禁落淚。中央社記者張新偉攝 108年10月3日

（中央社記者楊啟芳台北3日電）效力美職克里夫蘭印地安人隊旅美選手張育成今天召開返台記者會，回顧本季升上大聯盟驚奇之旅，憶起敲首轟後想起已過世爸爸的畫面，讓他不禁哽咽，他也說，今年自己成長很多。

張育成在6月29日首度升上大聯盟，成為第16名登大聯盟的台灣選手，待了3天之後再度回到3A；不過8月25日第二度升上大聯盟，9月10日對天使隊時，敲出大聯盟首轟，成為第4名大聯盟開轟的台灣球員。

張育成總計在大聯盟出賽28場，73打數敲出13支安打，包含1發全壘打、2支二壘安打、1支三壘安打，包辦6分打點；守備方面，45次守備機會沒有失誤，屢屢演出美技。

回想起第一次上大聯盟之前，張育成表示，「我們在3A客場，那天是打晚上，到球場第一時間找防護員治療，結束之後防護員說總教練找我，教練問我準備好了嗎，恭喜你上大聯盟」。

回憶起大聯盟首轟，張育成不禁哽咽，他說：「這一發等滿久的，沒有想到那麼快會出現，想到以前小時候，每次放假都會跟爸爸一起玩，他丟我們打，當時想到這個畫面，為什麼不早一點（打出來）。」

張育成坦言，在大聯盟張力一定不同，每一場觀眾都很多，加上媒體無時無刻都在報導，「覺得很緊張，想要表現好，給自己壓力太大，把小聯盟該做的事情忘記」。

經過大聯盟洗禮，張育成表示，今年成長最多的部分是心理素質，他說：「我發現在3A、大聯盟，大家球技都差不多，但心理素質不太一樣，如果心理素質強，遇到一些很緊張的場面，就會想辦法讓自己放鬆。」

張育成9月15日對雙城的比賽，中間被換下場，被鏡頭拍到林多（Francisco Lindor）在場邊安慰他。張育成指出，「林多跟我說，知道新人沒辦法固定上場會很難打，但他說既然已經在大聯盟了，就要相信自己，即使打不好也要維持信心」。（編輯：張芷瑄）1081003

旅美棒球好手、效力美國職棒克里夫蘭印地安人隊的張育成，3日在台北舉辦返台記者會，向媒體分享登上大聯盟的心情。中央社記者張新偉攝 108年10月3日

效力於美國職棒克里夫蘭印地安人隊的張育成3日在台北舉辦返台記者會，向媒體分享登上大聯盟的心情，期許新球季能夠站穩大聯盟。中央社記者張新偉攝 108年10月3日