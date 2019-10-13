王躍霖3壞球後三振搶勝 直言最須注意彭政閔

（中央社記者謝靜雯桃園13日電）中職總冠軍賽桃猿隊投手王躍霖滿壘平手局面登板後援，先3壞球再3好球三振兄弟打者詹子賢，霸氣拉弓，讓兩隊球迷洗三溫暖，王躍霖談起首戰說：「整場最須注意的就是彭政閔。」

中職總冠軍賽昨天開打，Lamigo桃猿隊在主場桃園棒球場迎戰中信兄弟隊，9局兄弟3比5落後，1人出局、壘上有人時，彭政閔代打敲出中外野方向二壘打，一棒送回2分、扳平比數。

彭政閔送回追平分後，兄弟2人出局、攻佔滿壘，桃猿隊王躍霖登板後援，面對兄弟強打者詹子賢，先連投3個壞球，再連搶3個好球三振詹子賢，順利替球隊守住平手局面，場上霸氣拉弓，9局下桃猿隊靠著廖健富再見安打，順利拿下比賽勝利。

王躍霖昨天9局開始準備，正式登板練投時，特別留意記分板上的速度，「只要速度有發揮，就算被打到，球也不會飛得太遠」，投出前3個壞球，心情都算淡定，之後連搶兩個好球，2好3壞時反而最緊張，「如果下一顆投壞球保送，前面就是做白工了。」

順利三振詹子賢後霸氣拉弓，隊友不忘開玩笑說：「如果隔天拉傷，一定不是因為投球，是拉弓拉傷的。」王躍霖表示，昨天的比賽，兩邊的球迷心情都像在洗三溫暖。成為中職史上總冠軍賽第2名1打席勝投的球員，王躍霖則笑說：「昨天幸運女神站在我旁邊。」

談起昨天彭政閔敲出的追平比數二壘打，王躍霖表示，彭政閔下半季末開始，打擊狀況就一直不錯，雖然有時候是代打上場，但經驗很豐富，總有辦法把握每次機會，敲出適時一擊，「他是昨天整場比賽最須要注意的打者。」（編輯：管中維）1081013