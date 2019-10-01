彭政閔下半季封王MVP 經歷失敗看見球隊成長[影]

中職中信兄弟隊1日在台中洲際棒球場以8比3擊敗富邦悍將隊，「恰恰」彭政閔（中）4局敲出清壘二壘打，貢獻3分打點，拿下單場最有價值球員（MVP），隊友賽後繞場完畢迫不及待衝向啤酒堆，就是為了讓他們精神領袖再度享受啤酒浴。中央社記者張新偉攝 108年10月1日

（中央社記者謝靜雯台中1日電）中職中信兄弟隊精神領袖「恰恰」彭政閔，2017年總冠軍賽看著Lamigo桃猿隊在兄弟主場拋彩帶，經過失敗，他表示年輕球員們都更成長了，「他們有能力，未來打出一片天」。

2017年兄弟隊與Lamigo桃猿隊總冠軍賽交鋒，桃猿隊總冠軍賽第4戰在兄弟的主場洲際棒球賽以4比2拿勝、拋下封王彩帶，當時彭政閔要隊友們站出來看對手拋下封王彩帶，「這就是封王的感覺，下次換我們好不好？」

兄弟隊今天在洲際棒球場以8比3擊敗富邦悍將隊，彭政閔4局敲出清壘二壘打，貢獻3分打點，拿下單場最有價值球員（MVP），隊友們繞場完畢迫不及待的衝向啤酒堆，就是為了讓他們精神領袖再度享受啤酒浴，彭政閔一開始摀住耳朵，後來底擋不住攻勢，大方張開雙手比讚。

彭政閔表示，2017年的事情當然還記得，「這批學弟們經歷過失敗，現階段他們慢慢的成長，我相信未來他們會蛻變成一支相當穩定的球隊」。

兄弟隊順利拋下下半季封王彩帶， 彭政閔表示，今年是引退年，拿下季後賽門票當然很開心，還有機會繼續打，每次拿下冠軍都有不同的感覺，畢竟大家努力了一整年，「先享受這個時刻，接下來調整好自己，準備後面的賽事」；兄弟隊拿下下半季冠軍，但能否直接晉級總冠軍賽還要看後面比賽的戰況。

看著陣中年輕球員成長，彭政閔表示，每個球員都有他們的能力，只要努力，他們都可以在自己的職場上打出屬於自己的一片天。（編輯：吳協昌）1081001

中職中信兄弟隊「恰恰」彭政閔（右）引退後，1日在台中洲際棒球場再度出賽，盼為球隊打下下半季冠軍。4局下彭政閔敲出左外野方向二壘安打，帶有3分打點，回到休息區與隊友擊掌致意。中央社記者張新偉攝 108年10月1日

中職中信兄弟隊精神領袖「恰恰」彭政閔（黃衣），2017年總冠軍賽看著Lamigo桃猿隊在兄弟主場拋彩帶，經過失敗，他表示年輕球員們都更成長了，今年迎接引退年的他，成功在台中主場見證兄弟拋下下半季封王彩帶，也獲頒MVP。中央社記者張新偉攝 108年10月1日