助桃猿隊連霸冠軍 桃市府直播3場球賽

桃園市長鄭文燦指出，Lamigo桃猿隊對桃園人的情感很深，雖然日本樂天集團將在季後接手球隊營運，往後市府也願意主動與新的團隊進行合作，讓桃園棒球屬地主義的熱情延續。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年10月15日

（中央社記者吳睿騏桃園15日電）中華職棒大聯盟2019台灣大賽總冠軍系列戰開打，桃園市長鄭文燦表示，市府今天起連續3天晚間在府前廣場舉辦賽事直播，邀請球迷與LamiGirls一起為Lamigo桃猿隊加油。

中華職棒大聯盟今年邁入30年，2019台灣大賽總冠軍系列戰，由桃猿隊對戰中信兄弟，前2場總冠軍賽中各自拿下1勝，目前戰局扳成1勝1敗。

鄭文燦表示，為展現桃園市民對桃猿隊的支持，市府從15至17日連續3天晚間6時30開始，在府前廣場透過500吋電視牆舉辦直播，現場還有球隊吉祥物與LamiGirls一起為桃猿隊加油。

鄭文燦說，「桃園市支持桃猿隊，是落實屬地主義精神的展現。在歐美、日韓的各種職業運動，城市支持球隊是很正常的事。桃園市長唯一支持桃猿隊，是很自然」，他也邀請市民，連續3天晚上一起到府前廣場，迎接桃猿隊三連霸。

鄭文燦指出，桃猿隊對桃園人的情感很深，雖然日本樂天集團將在季後接手球隊營運，但根據自己的了解，球場的設施還會升級，往後市府也願意主動與新的團隊進行合作，讓桃園棒球屬地主義的熱情延續，沒有依依不捨，只有團結一致。

秘書處長顏子傑表示，市府已經連續3年，邀請10號隊友（球迷）與市民朋友齊聚府前廣場迎接總冠軍，今年的總冠軍賽對桃猿隊別具意義，市府除了在旗桿上升起隊旗，也會準備限量手搖旗，邀請市民與球迷自己準備道具，一起喊出「桃園最強」。（編輯：方沛清）1081015

中華職棒大聯盟2019台灣大賽總冠軍系列戰開打，桃園市政府15日起連續3天晚間在府前廣場舉辦賽事直播，邀請球迷與LamiGirls一起為Lamigo桃猿隊加油。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年10月15日