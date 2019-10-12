廖健富代打敲再見安 桃猿總冠軍賽搶首勝[影]

2019中職總冠軍系列賽首戰12日在桃園球場開打，Lamigo桃猿隊9局下半由廖健富擊出再見安打，助隊在總冠軍賽首戰告捷，廖健富也振臂吶喊慶祝勝利。中央社記者張新偉攝 108年10月12日

（中央社記者謝靜雯桃園12日電）中職總冠軍賽今天開打，中信兄弟隊「恰恰」彭政閔9局代打，敲出二壘打、一棒扳平戰局，Lamigo桃猿隊9局下半靠著廖健富再見安打，以6比5搶下總冠軍賽首勝。

中職總冠軍賽今天在桃園棒球場開打，湧入滿場2萬10名球迷，為桃園棒球場歷年第20場總冠軍賽觀眾人數破萬人、桃園棒球場總冠軍賽第3場（至少）2萬人滿場比賽。

歷年中職總冠軍賽首戰滿場比賽共10場，今天比賽為第5場歷年總冠軍賽首戰（至少）2萬人滿場比賽，中職史上總冠軍賽首戰最多觀眾人數為2003年的2萬500人。

旅日火腿隊野手王柏融現身桃園球場貴賓室看老東家比賽，球場大螢幕拍到王柏融現身，球迷開心歡呼，現場球迷也唱起過往王柏融效力桃猿隊期間的加油歌、氣氛熱鬧。

桃猿隊今天比賽2局上半打完0比2落後，2局下半靠著林泓育、陳俊秀、劉時豪接連安打，兄弟隊單局2次守備失誤，單局追回3分，桃猿隊3局下半再靠著藍寅倫、林泓育、朱育賢接連安打，單局多添2分、拉開領先差距。

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中職總冠軍賽12日在Lamigo桃猿隊主場桃園棒球場開打，3局下桃猿隊朱育賢敲出中外野方向一壘安打，帶有兩分打點。中央社記者張新偉攝 108年10月12日

2019中華職棒總冠軍賽12日在桃園球場開打， Lamigo桃猿隊由捕手劉時豪（圖）擔任先發蹲捕，搭配洋投李茲。劉時豪表示，會盡力完成任務。中央社記者張新偉攝 108年10月12日

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兄弟隊6局王威晨陽春砲，為個人生涯總冠軍戰首轟，兄弟隊8局打完3比5落後，兄弟9局靠著觸身球、保送攻占得點圈，1人出局後彭政閔代打上場，一棒敲出中外野方向二壘打、送回2分，助球隊5比5扳平比數。

彭政閔中職生涯總冠軍賽第74支安打出爐，刷新總冠軍賽聯盟個人安打數紀錄，總冠軍賽20支二壘打，繼續推進個人總冠軍賽二壘打紀錄，生涯總冠軍賽累積38分打點。

桃猿隊9局下半追分，陳晨威率先安打上壘，1人出局後，藍寅倫獲得故意四壞保送，2人出局後，陳俊秀再獲得故意四壞保送，廖健富代打敲出再見安，幫助球隊搶下關鍵勝利；根據統計，歷年總冠軍賽拿下首勝的球隊，順利拿下年度總冠軍的機率高達84.6%。（編輯：張芷瑄）1081012

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2019中職總冠軍賽12日在桃園開打，中信兄弟隊「恰恰」彭政閔9局關鍵時刻代打一棒建功，敲出生涯總冠軍賽第74支安打、刷新中職紀錄，且一棒兩分，幫助球隊5比5扳平比數。中央社記者張新偉攝 108年10月12日

中職總冠軍賽12日在桃園球場開打，Lamigo桃猿隊在9局下半靠著廖健富再見安打，以6比5搶下總冠軍系列戰首勝。中央社記者張新偉攝 108年10月12日

中華職棒30年，今年總冠軍系列賽自12日起登場，Lamigo桃猿隊首戰靠著廖健富（舉手者）9局下半一記再見安打，以6比5擊敗中信兄弟隊，搶下首勝。中央社記者張新偉攝 108年10月12日

2019中職總冠軍賽12日正式開打，Lamigo桃猿隊靠著廖健富一記關鍵再見安打，終場以6比5擊敗中信兄弟隊搶下系列戰首勝，賽後球員在場中開心慶祝。中央社記者張新偉攝 108年10月12日