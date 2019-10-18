三連霸紀念商品遭疑侵權 智慧局：須考量合理使用

（中央社記者廖禹揚台北18日電）Lamigo桃猿隊為慶祝隊史首次3連霸，推出一系列紀念商品，但商品上使用3PEAT字樣遭疑有商標權爭議。經濟部智慧局官員表示，是否侵權，還須考量商標權適用範圍及合理使用。

Lamigo桃猿隊17日在總冠軍賽奪下隊史第7冠，在轉賣樂天前創下首次3連霸紀錄，並趁勢推出限量紀念商品，不過，紀念商品上使用的3PEAT字樣，因早已被前美國職籃NBA湖人隊總教練萊利註冊商標，因此遭質疑可能有侵權疑慮。

經濟部智慧財產局商標組長劉蓁蓁接受中央社記者訪問表示，商標權為屬地保護主義，包括Lamigo桃猿隊在內，目前國內並沒有人以3PEAT相關字樣或圖樣註冊商標；至於此商標是否透過國際註冊制度取得權利，雖然無法立即確認，但這項機制也必須指定受保護國家，台灣不一定包含在內。

劉蓁蓁也說，目前初步查詢該商標在美國註冊情形，發現在不同適用類別的註冊者並不一致，Lamigo使用字樣所涉及的適用類別及註冊狀況都必須再確認。

劉蓁蓁表示，若權利人真以此主張侵權，還要考量合理使用，因3PEAT是一個新造詞，當年申請註冊時可能有其特殊性，但經過幾年的使用，已經成為特定領域普遍可見的用語，此外還必須考量Lamigo桃猿隊使用此字樣時是否刻意誤導消費者聯想至其他品牌，由法院來判斷是否屬合理使用範圍。

劉蓁蓁認為，現階段看來Lamigo桃猿隊應不致因此立即涉入侵權問題，但她也提到，在周邊商品上使用國外已註冊商標，是否可能影響業界觀感，可能也是Lamigo桃猿隊必須考量的因素。（編輯：林淑媛）1081018