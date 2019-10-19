女子世界盃桌球 鄭怡靜闖進8強

（中央社記者黃巧雯台北19日電）2019女子世界盃桌球賽16強賽，台灣桌球一姐鄭怡靜今天以4比1扳倒南韓女將田志希，晉級8強，中止對戰2連敗，而陳思羽以1比4不敵世錦賽金牌、中國名將劉詩雯。

2019女子世界盃桌球賽在中國成都舉行，台將這次有鄭怡靜、陳思羽參賽，其中鄭怡靜名列第5種子，直接挺進16強賽，而陳思羽在昨天小組賽，以1勝1敗、分組第2之姿、勇闖16強。

陳思羽16強賽對決世錦賽金牌劉詩雯，過去兩人3次對戰，陳思羽吞下3連敗，今天再度碰頭，陳思羽以9比11、4比11連丟2局後，第3局後來居上，以11比7扳回一城。

陳思羽第4局一度以1比5落後，儘管隨後扳成9比9平手，但未能複製前一局逆轉戲碼，以9比11讓出，讓對手搶先「聽牌」，陳思羽士氣因此受挫，第5局一路落後，最終以6比11吞敗。

鄭怡靜過去3屆世界盃表現亮眼，2016年挺進決賽，摘下銀牌，2017、2018年連續2年以銅牌作收，連3屆都有獎牌入袋，今天出戰南韓女將田志希，過去12度過招，以5勝7敗屈居下風，近期吞下2連敗。

不過，鄭怡靜今天開賽狀態絕佳，以14比12、11比5、11比9，連搶3局、率先「聽牌」，但第4局遭田志希逆轉，以7比11讓出，第5局雙方比分互咬，鄭怡靜沉穩應對，以11比8收下勝利，挺進8強，晚間將出戰稍早打敗陳思羽的劉詩雯。（編輯：吳協昌）1081019