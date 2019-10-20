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鄭文燦盼樂天保留桃猿名與吉祥物 球場將改造

最新更新：2019/10/20 17:06
Lamigo桃猿隊20日在桃園市區進行3連霸封王遊行，桃園市長鄭文燦（前右3）表示，希望樂天接手後，能保留吉祥物及桃猿的名字，桃園球場也正進行內外野改造案。圖後為吉祥物。中央社記者張新偉攝　108年10月20日
Lamigo桃猿隊20日在桃園市區進行3連霸封王遊行，桃園市長鄭文燦（前右3）表示，希望樂天接手後，能保留吉祥物及桃猿的名字，桃園球場也正進行內外野改造案。圖後為吉祥物。中央社記者張新偉攝　108年10月20日

（中央社記者楊啟芳桃園20日電）Lamigo桃猿今天在桃園市區進行3連霸封王遊行，終點在桃園市政府，桃園市長鄭文燦表示，希望明年樂天接手後，能保留吉祥物及桃猿的名字，桃園球場也正進行內外野改造案。

鄭文燦表示很多球迷伴隨Lamigo桃猿成長，有許多共同回憶，「Lamigo桃猿代表桃園精神，雖然不是最大，但展現最好的拚勁，謝謝Lamigo創造了棒球文化，讓球場充滿歡樂。」

鄭文燦指出，封王大遊行讓大家看到桃猿球迷的熱情，明年即將要接手經營的日本樂天企業，也有派人到場，「讓他們看到球迷的熱情、對球隊的感情，我特別對樂天說，希望吉祥物、桃猿能夠留下來，我相信他們會做非常仔細的考慮。」

鄭文燦表示，目前樂天、Lamigo和市政府，三方正在進行良好的溝通，並正在規劃桃園球場內、外野改造案，希望讓球迷看球距離更近，也有安排工序。

至於桃園球場權利金部分，鄭文燦表示，會與樂天重新談合約，並配合公益事項。過往權利金是1年30萬，一次簽10年，不過之前與Lamigo重新談約後，調漲到1年300萬，也是簽10年，不過隨著易主，還會重新與樂天談。

領隊劉玠廷表示，樂天在日本有經營球隊的經驗，不過由於明年是在台灣的第1年，而且離球季開打也僅剩短短幾個月，會把傳承、交接做好。劉玠廷說，桃園球場未來會逐步改建，不過如果是大面積改建，未來還是要由樂天來規劃。

劉玠廷指出，本來樂天要到桃園球場看總冠軍賽第6場，不過因為第5場就已結束，所以今天來看封王遊行，了解球隊與城市的連結，並希望樂天好好珍惜，「讓他們更了解在地文化，未來結合先進技術，中職能再往上走。」（編輯：屈享平）1081020

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