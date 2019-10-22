鞍馬落馬打壞爭金行情 唐嘉鴻：熟練度不夠

（中央社記者龍柏安桃園22日電）鞍馬落馬的失誤，打壞了唐嘉鴻全運會全能爭金行情，他在最後一項單槓拿下全場最高的15.150分，可惜最終仍以0.6分之差，不敵「鞍馬王子」李智凱，僅獲得銀牌。

108年桃園全國運動會今天體操進行男、女全能決賽，唐嘉鴻和國家隊隊友李智凱正面對決，他坦言：「很刺激，我很享受比賽的感覺。」談到鞍馬的失誤，他淡淡地說：「這就是實力啦，是我鞍馬熟練度的問題。」

談到發生失誤的那一刻，唐嘉鴻表示，當下心頭一驚，不過很快又回到比賽狀態內，專注在比賽中，「因為我只能控制我能控制的部分。」

唐嘉鴻在月初的世界體操錦標賽表現超優，不僅個人全能挺進決賽，拿手的單槓在資格賽也名列第一，一度被看好有望拿下世錦賽隊史首金，沒想到決賽他卻發生掉槓失誤，也摔掉獎牌，最後名列第八。

談到世錦賽的失誤，唐嘉鴻坦言：「當然會有遺憾，畢竟資格賽排在第一，又是第一次離金牌這麼近。」他承認，世錦賽他歷經了2輪全能6項比試，體能的負荷量很大，但是許多中國、俄羅斯選手就算連續征戰，體能依舊很飽滿，這也是他未來要強化的部分。

不過，唐嘉鴻強調，中華隊在世錦賽取得滿額4張成隊（團體賽）奧運門票，這才是最讓他開心、最好的結果。放眼未來，他透露仍會持續提升自己的技術與難度，但也強調「依照老師教練的安排順著走，最重要的就是不要受傷。」（編輯：管中維）1081022