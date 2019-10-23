許台東體操孩子未來 游朝偉帶傷再拚東京奧運國手

（中央社記者龍柏安桃園23日電）腰背上插著6根鋼釘，還有2支移動式鐵絲，今年全國運動會，原本是游朝偉設定的生涯最後一戰，但為許給台東練體操的孩子們一個希望和未來，他決定忍痛再拚一次奧運國手門票。

來自台東縣排灣族的體操好手游朝偉，今天在108年桃園全國運動會男子體操單項決賽，共拿下吊環、單槓與雙槓銀牌，加上昨天的男子全能賽摘銅，本屆全運會共拿下3銀、1銅。

游朝偉是今年世界體操錦標賽國手，也幫助中華隊取得4席明年東京奧運男子成隊（團體賽）奧運門票，滿身都是傷的他，在完成階段性任務後，原打算拚完全運會，就退休返回台東台坂國小執教，接承已故啟蒙教練、「體操教父」董恆毅的衣缽。

目前中華體操代表隊當中，2020東京奧運國手幾已底定，包括「鞍馬王子」李智凱、單槓好手唐嘉鴻及新秀蕭佑然，最後一個名額，預計將從吊環專項好手中挑選。

亞運吊環銅牌好手陳智郁，在世錦賽結束後主動跟游朝偉聯繫，坦言教練團有意在他倆之間，挑選最後一名奧運國手，這也讓游朝偉一度冷卻的血液，再次沸騰起來。

「我希望成為台東體操界參加奧運的第一人。」游朝偉承認，身體上的傷勢，對他的影響很大，但他希望透過自己的例子，許給台東練體操的小朋友一個希望，讓他們知道，「練體操也能進奧運」。

游朝偉坦言，背上的鋼釘對他的生活與訓練造成很多不適，除天氣變化就會不舒服，就連去寒冷國家比賽，賽前還要泡熱水或沖熱水讓身體暖和減少不適感，但他無怨無悔。

教練團有意從游朝偉和陳智郁當中，選擇最後一人參加奧運，不過游朝偉強調，他非常希望陳智郁能夠加入競爭行列，「學長的吊環真的很厲害，有他一起進來，或許我們的吊環能夠再次突破」。（編輯：張芷瑄）1081023