彭家楙全運會射下3金大豐收 奪金率百分百

（中央社記者龍柏安桃園24日電）亞運射箭國手彭家楙今年在桃園全國運動會表現神勇，今天與學長郭振維聯手在壓軸的混雙金牌戰，靠著加射險勝新北市的湯智鈞與雷千瑩，拿下個人本屆全運會的第3金。

彭家楙今年在全運會射箭反曲弓項目，共參加女子團體賽、女子個人對抗賽與混雙對抗賽全摘金，奪金率是不可思議的100%，她笑說：「很開心。」不過也坦言，賽前她壓根沒想過會拿這麼多面金牌。

2年前宜蘭全運會，「楙楙」彭家楙僅在女子個人賽奪金，今年桃園市射箭隊共包攬4金，她就貢獻3金，成了最風光的「射手」。

脖子上掛著成串亮澄澄的金牌，彭家楙表示，全運會是台灣最大型的比賽，很多學長姐也都會參賽，能在這場比賽取得好成績，「信心上有加分」。

參加過去年雅加達巨港亞運，也參戰過今年世界射箭錦標賽，彭家楙透露，她只差奧運舞台還沒踏上，接下來重心將會擺在年底的奧運國手選拔賽。

彭家楙坦言，她雖然想去奧運，但也不是說要去就能去，尤其國手選拔賽的比賽地點風勢都比較亂，今年全運會的比賽地點國立體大田徑場就屬於類似場地，因此她把握機會，除讓自己加速應變場風的能力，也請教練歐翼場邊幫她抓問題，期望自己持續進化。（編輯：張雅淨）1081024