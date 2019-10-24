更多編輯台推薦新聞：
影片／烏克蘭人民公僕陷貪腐醜聞 國會上演測謊秀
國際

影片／烏克蘭人民公僕陷貪腐醜聞 國會上演測謊秀

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞
兩岸

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞

特派現場／王子維差點扳倒球王桃田賢斗 法國羽賽獲滿堂彩
運動

特派現場／王子維差點扳倒球王桃田賢斗 法國羽賽獲滿堂彩

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具
國際

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

桃園全運會閉幕 2年後新北市再見

最新更新：2019/10/24 18:36
108年全國運動會在桃園，24日下午進行閉幕典禮，台北市共獲229面獎牌，以84金68銀77銅的好成績榮獲總統獎，台北市體育局長李再立（右）代表領獎。圖左2為體育署副署長王水文、左為桃園市長鄭文燦。中央社記者吳家昇攝　108年10月24日
108年全國運動會在桃園，24日下午進行閉幕典禮，台北市共獲229面獎牌，以84金68銀77銅的好成績榮獲總統獎，台北市體育局長李再立（右）代表領獎。圖左2為體育署副署長王水文、左為桃園市長鄭文燦。中央社記者吳家昇攝　108年10月24日

（中央社記者龍柏安桃園24日電）歷經6天對抗，108年桃園全國運動會今天落幕，桃園市長鄭文燦在致詞時表示，全運會是選手的競技舞台，但他希望運動能成為一種生活、一種流行，讓年輕人喜歡上運動。

108年桃園全國運動會今天下午在桃園藝文中心舉行閉幕典禮，今年全運會共頒出402面金牌，其中台北市就包辦84金、68銀與77銅，蟬聯全運會總統獎。

鄭文燦致詞時除感謝所有團隊，讓今年全運會得以順利舉行、完美落幕外，也表示今年全運會嘗試改變風格，就是希望讓運動成為生活、成為一種流行，甚至讓年輕人支持運動、喜歡運動。

地主桃園市本屆全運會以45金47銀55銅，在全台22個縣市中排名第5，拿下全運會司法院長獎，排名雖與2年前宜蘭全運相同，但金牌增加了13面，總獎牌數則暴增45面。上午射箭反曲弓混雙決賽，地主選手彭家楙與郭振維臨去秋波聯手再摘1金，替今年全運會劃下完美句點。

本屆全運會共計超過有1萬1500選手參賽，累計共寫下32項大會紀錄，並締造8項全國新猷，其中代表高雄市的女子泳將徐安，個人斬獲7金、1銅，成為本屆全運會最多金的選手。

閉幕典禮由中原大學熱舞社領銜炒熱現場氣氛，活動最後，降下大會會旗後，由鄭文燦轉交給下屆全運會主辦城市、新北市副市長陳純敬，並相約2年後新北市再見。（編輯：吳協昌）1081024

108年全國運動會閉幕典禮24日下午在桃園舉行，桃園市長鄭文燦（左）將會旗交棒給下屆全運會主辦城市新北市，由新北市副市長陳純敬（右）代表接受，體育署副署長王水文（中）見證。中央社記者吳家昇攝　108年10月24日
108年全國運動會閉幕典禮24日下午在桃園舉行，桃園市長鄭文燦（左）將會旗交棒給下屆全運會主辦城市新北市，由新北市副市長陳純敬（右）代表接受，體育署副署長王水文（中）見證。中央社記者吳家昇攝　108年10月24日
歷經6天對抗，108年全國運動會閉幕典禮24日下午舉行，桃園市長鄭文燦致詞時，感謝全國各單項運動協會的大力支持，與志工朋友的熱心付出。中央社記者吳家昇攝　108年10月24日
歷經6天對抗，108年全國運動會閉幕典禮24日下午舉行，桃園市長鄭文燦致詞時，感謝全國各單項運動協會的大力支持，與志工朋友的熱心付出。中央社記者吳家昇攝　108年10月24日
經過6天激烈競賽，108年全國運動會閉幕典禮24日下午在桃園舉行，表演團體熄聖火演出，為活動劃下句點。中央社記者吳家昇攝 108年10月24日
經過6天激烈競賽，108年全國運動會閉幕典禮24日下午在桃園舉行，表演團體熄聖火演出，為活動劃下句點。中央社記者吳家昇攝 108年10月24日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報