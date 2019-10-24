桃園全運會閉幕 2年後新北市再見

108年全國運動會在桃園，24日下午進行閉幕典禮，台北市共獲229面獎牌，以84金68銀77銅的好成績榮獲總統獎，台北市體育局長李再立（右）代表領獎。圖左2為體育署副署長王水文、左為桃園市長鄭文燦。中央社記者吳家昇攝 108年10月24日

（中央社記者龍柏安桃園24日電）歷經6天對抗，108年桃園全國運動會今天落幕，桃園市長鄭文燦在致詞時表示，全運會是選手的競技舞台，但他希望運動能成為一種生活、一種流行，讓年輕人喜歡上運動。

108年桃園全國運動會今天下午在桃園藝文中心舉行閉幕典禮，今年全運會共頒出402面金牌，其中台北市就包辦84金、68銀與77銅，蟬聯全運會總統獎。

鄭文燦致詞時除感謝所有團隊，讓今年全運會得以順利舉行、完美落幕外，也表示今年全運會嘗試改變風格，就是希望讓運動成為生活、成為一種流行，甚至讓年輕人支持運動、喜歡運動。

地主桃園市本屆全運會以45金47銀55銅，在全台22個縣市中排名第5，拿下全運會司法院長獎，排名雖與2年前宜蘭全運相同，但金牌增加了13面，總獎牌數則暴增45面。上午射箭反曲弓混雙決賽，地主選手彭家楙與郭振維臨去秋波聯手再摘1金，替今年全運會劃下完美句點。

本屆全運會共計超過有1萬1500選手參賽，累計共寫下32項大會紀錄，並締造8項全國新猷，其中代表高雄市的女子泳將徐安，個人斬獲7金、1銅，成為本屆全運會最多金的選手。

閉幕典禮由中原大學熱舞社領銜炒熱現場氣氛，活動最後，降下大會會旗後，由鄭文燦轉交給下屆全運會主辦城市、新北市副市長陳純敬，並相約2年後新北市再見。（編輯：吳協昌）1081024

108年全國運動會閉幕典禮24日下午在桃園舉行，桃園市長鄭文燦（左）將會旗交棒給下屆全運會主辦城市新北市，由新北市副市長陳純敬（右）代表接受，體育署副署長王水文（中）見證。中央社記者吳家昇攝 108年10月24日

歷經6天對抗，108年全國運動會閉幕典禮24日下午舉行，桃園市長鄭文燦致詞時，感謝全國各單項運動協會的大力支持，與志工朋友的熱心付出。中央社記者吳家昇攝 108年10月24日