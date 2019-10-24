國際室內拔河邀請賽 花蓮27日熱力開拔

（中央社記者龍柏安台北24日電）108年協會盃室內拔河錦標賽暨2019年國際室內拔河邀請賽，將於10月27、28日，在花蓮縣立體育場熱力開拔，今年共有93支隊伍參賽，全力爭取明年室內世錦賽資格。

108年協會盃室內拔河錦標賽暨2019年國際室內拔河邀請賽，今年是連續第14年邀請國外隊伍參賽，本屆共有邀請韓國、泰國、馬來西亞、奈及利亞及等國家參賽。

這項比賽除邀請國外勁旅參賽，也是明年愛爾蘭世界室內拔河錦標賽國手選拔賽，中華民國拔河協會理事長陳建平則勉勵選手：「希望大家能夠全力以赴、選上國手，明年替台灣多拿幾面金牌」。

今年協會盃部分，公開男、女子組共分成13個級別，各組冠軍隊伍將取得明年3月世界室內拔河錦標賽的國手資格，而去年世錦賽台灣在女子540公斤級、男子560公斤級與U23女子500公斤級都拿下金牌，也將是今年選拔賽當中最受矚目的級別。

至於外隊角逐的邀請賽同樣為期兩天，首日27日將先進行公開熱身賽，28日則輪到正式錦標賽登場，陳建平也歡迎花蓮後山民眾踴躍到現場幫地主選手加油打氣，也希望把金牌留在台灣。（編輯：方沛清）1081024