富邦勇士拚ABL首冠 林志傑：壓力轉換成動力

（中央社記者黃巧雯台北24日電）台北富邦勇士隊進軍東南亞職業籃球聯賽（ABL）首年，總教練許晉哲訂定要拚冠軍的目標，「野獸」林志傑今天也認同教練理念，強調比賽就是要爭冠，會將壓力轉換成動力。

今年37歲的林志傑今年8月加盟台北富邦勇士隊，睽違10年，再度重回台灣籃壇打拚。

台北富邦勇士隊在東南亞職業籃球聯賽（ABL）首戰，將在11月16日開打，林志傑今天出席開季記者會時表示，回來台灣心情一直相當興奮、期待，由於很久沒有正式比賽，他坦言有點小小緊張，但會盡快調適。

富邦勇士積極補強戰力，為進軍ABL做準備，總教練許晉哲更將目標直接瞄準冠軍，林志傑也認同總教練的理念，他強調，比賽就是為了要爭冠，無論哪支隊伍都要有往上爬的動機，「大家在比賽中原本就是朝著冠軍，才會讓球隊有更大提升和進步，才有那個動力」。

林志傑認為，球員原本都會有壓力，只是呈現方式不同，而他也會將壓力轉換成動力。

首度征戰ABL，儘管林志傑不熟悉東南亞球風，但他認為不能當作藉口，他強調，球員不管到哪個聯盟打球，都要做到最好、幫助球隊，也期待球隊能打出自己的球風。

對於有機會繼續在球場拚戰，林志傑希望能好好享受自己現在還能在球場上打球，「現在每一場球對我來講，都是很寶貴」。

林志傑新球季將與新加盟的曾文鼎共組黃金世代連線，林志傑也稱讚曾文鼎打球很有經驗，不但聰明，在戰術、進攻，對球隊都有幫助，也期待曾文鼎能盡快熟悉每名球員。（編輯：張芷瑄）1081024