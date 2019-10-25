3名MVP同場較勁 字母哥大三元率公鹿勝火箭

（中央社休士頓24日綜合外電報導）美國職籃NBA「字母哥」安特托昆博今天拿下30分、13籃板、11助攻的「大三元」，比下也曾拿過年度MVP的哈登、衛斯布魯克，率公鹿117比111客場逆轉擊敗火箭。

美國職籃NBA休士頓火箭今年將2016-17球季的年度最有價值球員（MVP）衛斯布魯克（Russell Westbrook）交易來，與2017-18球季的年度MVP哈登（James Harden）搭配，讓戰力大為提升，他們今天在家迎戰由2018-19球季年度MVP安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）率領的公鹿。

安特托昆博即便在終場前5分多鐘吞下單場第6次犯規而提前離場，但他在公鹿本季的第一場比賽，就締造30分、13籃板、11助攻的「大三元」的紀錄，尤其下半場攻下20分，讓公鹿克服第3節一度落後達16分的窘境，以117比111逆轉獲勝。

在球隊新球季首戰的精彩表現，讓安特托昆博成為1966年的名人堂球星「大O」羅伯森（Oscar Robertson）後，第一位能在新季首戰拿下30分以上並獲得「大三元」的球員。

但他表示，團隊的合作是逆轉獲勝的關鍵。

安特托昆博說：「我們一起並肩作戰，即便我們面臨強大的挑戰，在第一節打得不像自己，但我們在第2節全神貫注。」

他也提到說：「我的隊友在沒有我的情況下，也打得很好。」

火箭一度靠衛斯布魯克的三分球和罰球，將落後縮小到1分，但他們卻再也沒把比分超前。

衛斯布魯克今天在轉到火箭後的例行賽處女秀，有24分、16籃板、7助攻的表現；哈登今天13次出手只命中2球，但靠14罰俱中，最終獲得19分，另有7籃板、14助攻的成績。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1081025