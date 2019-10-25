2019台灣自行車登山王挑戰 總排名丹麥選手封王

2019台灣自行車登山王挑戰（Taiwan KOM）25日在花蓮登場，730名參賽者同場競技，最終由丹麥籍21歲選手安東．卓明格（Anthon Charmig）封王。（觀光局提供）中央社記者汪淑芬傳真 108年10月25日

（中央社記者汪淑芬台北25日電）2019台灣自行車登山王挑戰（Taiwan KOM）今天在花蓮七星潭鳴槍啟動，台灣及全球車友共42國、730人參賽。觀光局說，由丹麥籍21歲選手安東．卓明格（Anthon Charmig）封王。

「台灣自行車登山王挑戰」由交通部觀光局及中華民國自行車騎士協會舉辦，是「台灣自行車節」的主軸活動之一，今年已第8屆。

「台灣自行車登山王挑戰」活動路線，從海拔0公尺的七星潭爬升到標高3275公尺的武嶺，全長105公里，被法國知名自行車雜誌Le Cycle評比為世界十大艱難的挑戰之一，具備與歐洲阿爾卑斯山同等級的挑戰性與沿途美景，已成為全世界自行車車友心目中「一生至少要來挑戰一次的經典路線」。

觀光局說，2021年將是台灣的「自行車旅遊年」，觀光局將與相關機關及縣市政府合作，規劃16條經典路線與5條世界級景觀自行車道，串接各地特色路線與環島主幹，並安全優化道路鋪面、急彎險降護欄、擴充自行車道、增設休息站，打造台灣成為實至名歸的自行車王國。（編輯：方沛清）1081025