兄弟教頭伯納受訪爭議 馮勝賢：要回應什麼

中職中信兄弟隊總教練伯納在下半季封王戰當天，於休息室受訪時衣著不適當，並向媒體介紹男性陽具造型布偶娃娃一事，兄弟球團25日正式回函台灣棒球記者作家協會，除再度表達歉意外，也提到內部正議定相關懲處。圖為108年10月1日比賽後時採訪畫面。中央社 108年10月25日

（中央社記者謝靜雯桃園25日電）中職中信兄弟隊洋教練伯納爆出在休息室受訪時沒有穿上衣，並向媒體介紹男性陽具造型布偶娃娃「迪克先生」風波，中職秘書長馮勝賢受訪時表示不解，「我們要回應什麼？」

10月1日中職中信兄弟隊下半季封王戰後，媒體透過翻譯要求訪問總教練，伯納表示希望可以先沖澡。隨後伯納示意媒體可以入教練室採訪後，發現伯納僅穿著貼身短褲，用一條大浴巾蓋住身體。

採訪過程中，伯納主動向媒體介紹他放在桌上的吉祥物「迪克先生」（為男性陽具造型布偶娃娃），並表示賽前會幫他戴帽子、摸摸他，同時給媒體拍照。

當晚現場記者就跟棒球記者作家協會反映此事，隔天由代表向中信兄弟領隊劉志威抗議，劉志威10月3日致電給在場女性記者，提到「之後會注意受訪時機」，記者向劉志威反映，伯納過去採訪時，也經常開女性記者玩笑，並非第一次發生類似狀況。

棒球記者作家協會了解劉志威致電內容後，隔天發文給中華職棒與中信兄弟，給中信兄弟的公文因為傳遞狀況，稍晚才送到兄弟球團手中。

中職秘書長馮勝賢今天被問起此事處理狀況，第一時間回覆，「我們要回應什麼？媒體在場，我不在場，我已經請人去處理，要我跟你說什麼，我有時間去管這個事情嗎？我們第一時間有嚴重警告，請球團處理，但兄弟沒有回覆，你要我怎麼回覆？」

馮勝賢之後再持聯盟規章跟記者解釋，再三強調中職是收到「公文副本」，所以不知道需要回覆，但對於伯納行為及可能有性騷擾疑慮，一概不正面回應。

記者質疑，距離事發已經3週，中職是否應該主動處理類似狀況，馮勝賢表示，「我們會盡快安排三方會談，了解事發過程，確實有這件事，我們會按照規定懲處」。（編輯：吳協昌）1081025