兄弟球團認伯納爭議一事不妥 中職開罰2萬

中職中信兄弟隊總教練伯納在下半季封王戰當天，於休息室受訪時衣著不適當，並向媒體介紹男性陽具造型布偶娃娃一事，兄弟球團25日正式回函台灣棒球記者作家協會，除再度表達歉意外，也提到內部正議定相關懲處。圖為108年10月1日比賽後時採訪畫面。中央社 108年10月25日

（中央社記者謝靜雯桃園25日電）中信兄弟隊總教練伯納，下半季封王戰接受媒體訪問沒穿上衣及長褲，並向媒體介紹男性陽具造型布偶娃娃「迪克先生」；中職回應，球團承認確有此事，也有不妥，聯盟祭出懲處，開罰新台幣2萬元。

中信兄弟隊下半季封王戰，媒體等兄弟隊總教練伯納梳洗完畢後，受邀入教練室採訪，伯納沒有穿上衣、長褲，僅穿著貼身短褲，用一條大浴巾蓋住身體。

在採訪過程中，伯納主動向媒體介紹他放在桌上的幸運物「迪克先生」（為男性陽具造型布偶娃娃），並提到賽前會幫他戴帽子、摸摸他，同時給媒體拍照。

針對此事，中華職棒與中信兄弟領隊劉志威聯絡過後，球團回覆確實有這件事情，並且承認錯誤，同時發函回覆台灣棒球記者作家協會及中職，文中對伯納介紹「迪克先生」一事以及衣著不妥表達歉意，並強調兄弟一直對職場上的性別尊重格外注意。

中職代表出面說明，經過跟兄弟球隊直接聯繫後，球團承認伯納行為態度不妥，中職引用聯盟規章罰則第15條之1，「球團隊職員對球賽相關人員、採訪媒體及觀眾，有言語或行為侮辱者，處罰款2萬元、禁賽一場」。（編輯：張芷瑄）1081025