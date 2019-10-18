兄弟爭冠失利伯納落淚 難忘台灣人對棒球支持

中職中信兄弟隊近5次挑戰總冠軍賽都失利，17日沒能力阻Lamigo桃猿隊拋下封王彩帶，總教練伯納（右）賽後有感落淚，也不斷提到台灣人對於棒球的支持是他從未見過的。中央社記者謝靜雯攝 108年10月18日

（中央社記者謝靜雯台中18日電）中職中信兄弟隊近5次挑戰總冠軍賽都失利，17日沒能力阻Lamigo桃猿隊拋彩帶，再度與總冠軍擦肩；總教練伯納賽後有感落淚，也不斷提到台灣人對於棒球的支持是他從未見過。

中職中信兄弟隊17日總冠軍賽第5戰在洲際棒球場迎戰桃猿隊，桃猿隊打線大爆發，兄弟無力回天，終場以3比20吞敗，系列賽1勝4敗、再度與總冠軍擦肩。

賽後兄弟隊總教練伯納特地上到記者室與媒體告別，談話中不斷提到台灣文化、球迷很善良，也提到他走過許多有打棒球的國家，但是台灣人對於棒球人的支持，是他從來沒有見過的，也提到如果美國人的善良有台灣人的一半就好。

伯納講到一半還難忍情緒落淚，伯納回憶，兄弟上半球季戰績不好，但是無論輸球還是贏球，賽後球迷總是圍著巴士吶喊、為球員們加油，令他印象深刻；至於未來規劃，伯納表示，目前還需要時間沈澱一下，「下一步會怎麼樣不曉得，祝福大家一切順利」。（編輯：徐崇哲）1081018