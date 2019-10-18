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Lamigo奪冠 3連霸字樣遭疑侵權

最新更新：2019/10/18 19:53

（中央社記者謝靜雯台北18日電）中職Lamigo桃猿隊昨天拿下隊史第7冠、完成3連霸，但印有「3 PEAT」字樣的封王紀念商品，是否有侵權疑慮引起討論。領隊劉玠廷沒有正面回應，僅表示，放下怨念才能得平靜。

桃猿隊球季結束後將走入歷史，由日本樂天株式會社接手，桃猿隊拿下隊史最後一冠，完成象徵性傳統強隊才能達成的「三連霸」，以隊史7冠畫下完美句點，並且賽後開放預購三連霸商品。

桃猿隊此波預購商品以「Lamigo 3 PEAT」為主體，推出紀念衣服、紀念球帽、紀念大浴巾，上面都清楚可見3PEAT字樣。

3 PEAT這個詞，是結合3和repeat而成，早在NBA1988-89賽季，當時湖人隊總教練萊里（Pat Riley）就已經搶先以這個新創的詞註冊商標，主要用於帽子、夾克外套、T恤等運動商品。萊里商業頭腦動得快，隨後的公牛隊、湖人隊以及美國職棒大聯盟（MLB）洋基隊的3連霸，因為都需先向萊里取得授權，讓萊里賺進不少鈔票。

桃猿隊的封王紀念商品，是否有侵權疑慮引起網路上熱議，昨天開心封王，領隊劉玠廷今天不願對此事回應，僅表示：「唯有放下心中的怨念，方能求得內心真正的平靜」。（編輯：吳協昌）1081018

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