Lamigo桃猿三連霸 桃市府計劃改善硬體送大禮

（中央社記者吳睿騏桃園19日電）Lamigo17日奪下今年中職總冠軍，桃園市長鄭文燦日前允諾，若桃猿完成3連霸將送大禮。市府表示，先前曾討論的5G智慧球場及改善硬體設備都是選項，會與日本樂天討論後公布。

中華職棒大聯盟2019台灣大賽總冠軍系列戰第5戰，Lamigo桃猿隊展現暴力猿打線，全場21安、5轟，以20比3擊敗中信兄弟隊、完成隊史首度3連霸。許多球迷除了為球隊感到開心，更關心鄭文燦日前允諾，桃猿3連霸市府將送出的「大禮」會是怎麼樣的驚喜。

根據了解，桃園市政府有幾個方向，先前曾在球場進行5G環境測試，相關計劃可能擴大至周邊，未來比賽時可提供更好的傳輸效能，球隊也可提供多元服務，相信對球隊更有幫助。

此外，球團與球迷也希望針對桃園國際棒球場外野區進行整理，以及更換LED螢幕等，都是與球迷息息相關，也更令球迷「有感」之處，另外對於球迷反應的球場積水等問題也會一併解決，針對球場硬體設施進行整體強化。

由於Lamigo桃猿隊即將由日本樂天株式會社接手，後續還涉及球場租約調整等問題，許多方面的合作都要重談，對於記者詢問市府計劃送出怎樣的大禮，新聞處長詹賀舜表示，相關建設及規劃都須尊重新團隊需求及想法，會朝球迷期待努力。

鄭文燦先前曾明確表示，希望球隊在易主後還是桃園的城市球隊，主場也留在桃園國際棒球場，顧及球迷情感，期盼新團隊能思考保留球隊原吉祥物，或採用樂天雙吉祥物等作法。（編輯：屈享平1）1081019