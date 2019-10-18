桃猿傳奇3連霸 鄭文燦：感動留在球迷心中

（中央社記者邱俊欽桃園機場18日電）Lamigo桃猿隊昨晚在中職總冠軍賽奪冠，也完成隊史首度3連霸，桃園市長鄭文燦今天凌晨在臉書中說，這場比賽讓球迷熱血沸騰，歡呼不已，相信這份感動會一直留在大家心中。

中職總冠軍賽第5戰，Lamigo桃猿隊展現暴力猿打線，全場21安、5轟，以20比3擊敗中信兄弟隊、完成隊史首度3連霸；總教練洪一中表示，打線是順利奪冠的關鍵。

中職總冠軍賽第5戰，昨天兩隊在洲際棒球場交手，桃猿隊首局就有攻勢，靠著劉時豪滿貫砲、林立3分砲，單局打了12人次，開賽就攻下9分、奠定勝基，前6局僅第5局沒有得分，6局林承飛、陳俊秀開轟，9局林立敲出單場第2轟，順利拿下比賽勝利。

鄭文燦在臉書上也提到「達成三連霸！桃園最強！」，他說，Lamigo桃猿隊展現了超強的實力，大比分領先，一路拚戰到底。劉時豪首局打出滿貫砲，林立、陳俊秀的三分砲、林承飛的紅不讓，都讓市府前「應猿的隊友」，熱血沸騰，歡呼不已。

鄭文燦說，「所有10號隊友，謝謝你們挺桃猿，始終如一，這份感動會一直留在我們心中。我們們一起迎接榮耀，週日封王遊行見！」。

整場總冠軍賽除了在洲際棒球場的桃猿隊球迷欣喜若狂外，在桃園市政府前廣場的球迷們也感受到勝利的喜悅，在選手超強的表現下，全場不斷嘶吼、吶喊加油，在最後一刻奪下比賽的勝利時，球迷更同時拋出彩帶，讓整個夜空充滿Lamigo桃猿隊奪冠的喜悅。

桃園市政府前瞬間燃放煙火，點亮整個夜空，球迷們擁抱、熱淚盈框，讓Lamigo桃猿隊封冠的喜悅，從洲際棒球場蔓延到桃園市政府廣場前。

一名支持Lamigo桃猿隊長達7年的女球迷說，昨天晚間真是令人難忘、感動的一天，球隊首度3連霸能證明「Lamigo勇者無敵」。

另外也有一名桃猿隊球迷的男大學生說，他從桃園市新屋區出發，騎了將近一小時的機車趕到市府廣場前與所有球迷會合，比賽中也讓所有球迷們感受到Lamigo的拚勁；關鍵時刻的「暴力打擊」更讓人沸騰，「Lamigo的傳奇榮耀」將是支持所有球迷繼續挺Lamigo的動力。1081018