Lamigo用中職總冠軍說再見 完成3連霸[影]

中華職棒30年，7戰4勝制總冠軍系列賽17日來到關鍵第5戰，3勝聽牌的Lamigo桃猿隊踢館不留情，以20比3在台中洲際球場血洗中信兄弟隊，3連霸成功，也將帶著年度總冠軍的榮耀告別桃猿隊之名。中央社記者張新偉攝 108年10月17日

（中央社記者謝靜雯台中17日電）中職總冠軍賽第5戰，Lamigo桃猿隊展現暴力猿打線，全場21安、5轟，以20比3擊敗中信兄弟隊、完成隊史首度3連霸；總教練洪一中坦言爭冠壓力，也提到能夠順利奪冠打線發揮是關鍵。

中職總冠軍賽第5戰，今天兩隊在洲際棒球場交手，桃猿隊首局就有攻勢，靠著劉時豪滿貫砲、林立3分砲，單局打了12人次，開賽就攻下9分、奠定勝基，今天前6局僅第5局沒有得分，6局林承飛、陳俊秀開轟，9局林立敲出單場第2轟，順利拿下比賽勝利。

桃猿隊最後一次打中職總冠軍賽，要挑戰隊史首度3連霸、第7冠，也是隊史最後一冠，今年球季結束之後，桃猿隊走入歷史，將由日本樂天株式會社接手，這個總冠軍對球隊來說，別具意義。

桃猿隊總教練洪一中坦言，要爭取總冠軍球員和教練團的壓力都不相同，球員的壓力是做好自己的本分，教練團需要統籌策劃，今年下半季兄弟隊狀況很好，桃猿隊的牛棚投手與兄弟對戰常常投到手軟，「其實很沒有信心」。

可以順利完成3連霸，洪一中表示，「打擊發揮是重點」；桃猿隊以4勝1敗拿下中職30年總冠軍，隊史7座總冠軍與兄弟隊並列聯盟第2多，中職目前為止統一獅隊擁9冠、為聯盟紀錄，桃猿隊5戰拿下55分，破聯盟總冠軍賽5戰得分紀錄。

桃猿隊5戰敲出28支長打，也改寫聯盟紀錄，總計敲出10支全壘打，追平2018年自己寫下的聯盟總冠軍戰紀錄；今天以17分差擊敗兄弟隊，為聯盟總冠軍賽最多得分差勝紀錄。

桃猿隊劉時豪例行賽總計僅敲出4轟，總冠軍賽加上今天的滿貫砲，總計2發全壘打、都是滿貫砲，追平聯盟總冠軍賽最多滿貫砲紀錄，也獲選單場最有價值球員（MVP）；劉時豪表示：「賽前覺得自己一定可以，很開心可以拿下總冠軍，也謝謝球迷到場，陪我們一起完成3連霸。」（編輯：張佑之）1081017

影片來源：中華職棒CPBL YouTube頻道

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2019中職總冠軍系列賽第5戰17日晚間在台中洲際棒球場舉行，1局上，Lamigo桃猿隊劉時豪敲出右外野方向滿貫全壘打，帶有4分打點，擴大領先優勢。中央社記者張新偉攝 108年10月17日

2019中職總冠軍賽關鍵第5戰，17日晚間在台中洲際棒球場開打，Lamigo桃猿隊劉時豪（中）首局就敲出右外野方向滿貫全壘打，帶有4分打點，回到休息區與隊友擊掌慶祝。中央社記者張新偉攝 108年10月17日

2019中職總冠軍賽由Lamigo桃猿隊與中信兄弟隊交手，第5戰17日在台中舉行，1局上，Lamigo桃猿隊林立（中）開轟帶3分打點，大幅拉開領先差距，回到休息區與隊友擊掌歡慶。中央社記者張新偉攝 108年10月17日

2019中華職棒總冠軍賽第5戰17日在台中洲際棒球場進行，中信兄弟由洋投紐維拉（Elih Villanueva）先發，僅投0.2局就被敲出4支安打，包含一發滿貫砲，送出4次保送，失掉8分自責分，黯然退場。中央社記者張新偉攝 108年10月17日

2019中華職棒總冠軍賽第5戰17日在台中洲際棒球場進行，Lamigo桃猿隊一路維持大幅領先，6局上，桃猿陳俊秀（右）也開轟，帶有3分打點。中央社記者張新偉攝 108年10月17日

2019中華職棒總冠軍系列賽第5戰17日在台中舉行，Lamigo桃猿隊終場以20比3血洗中信兄弟隊封王，將帶著年度總冠軍的榮耀告別桃猿隊之名，賽後全隊選手在場中興奮抱成一團。中央社記者張新偉攝 108年10月17日

2019中華職棒總冠軍系列賽關鍵第5戰17日晚間開打，Lamigo桃猿隊終場以20比3在中信兄弟隊主場、台中洲際球場拋下藍色封王彩帶，將以年度總冠軍之姿，榮耀告別桃猿隊之名。中央社記者張新偉攝 108年10月17日

2019中華職棒7戰4勝制總冠軍賽，也是中信兄弟隊精神領袖「恰恰」彭政閔球員生涯最後一次總冠軍戰，可惜17日關鍵第5戰未能守住，讓彭政閔也無緣封王榮耀。圖為彭政閔中職生涯例行賽及總冠軍戰重要紀錄。中央社製表 108年10月17日