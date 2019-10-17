桃猿轉賣前奪3連霸 劉玠廷：想永遠停在這一刻

2019中職總冠軍系列賽第5戰17日晚間在台中登場，Lamigo桃猿隊「暴力猿」打線一點不留情，以20比3打碎中信兄弟封王希望，完成隊史首度3連霸，賽後全隊噴起啤酒浴，開心享受封王滋味。中央社記者張新偉攝 108年10月18日

（中央社記者楊啟芳台北17日電）Lamigo桃猿隊總冠軍賽以4勝1敗成功奪下3連霸、隊史第7冠，在轉賣給樂天前，畫下最完美結局，領隊劉玠廷說：「我們已經是傳統強隊了，想要永遠停留在這一刻。」

Lamigo桃猿將球隊轉賣給日本樂天企業，從明年開始經營，因此今年總冠軍賽是最後一次，順利拿下隊史首次3連霸，成為最好的結局，20日桃猿即將在桃園舉辦封王遊行，與球迷一起慶祝3連霸的喜悅。

賽後桃猿領隊劉玠廷感性說：「我曾經說過要完成3連霸，才稱得上傳統強隊，今天開始我們已經是了，能夠在轉賣之前拿下總冠軍，就像電影結局般美好，美好到我想要永遠停留在這一刻。」

桃猿總教練洪一中從2004年開始執掌兵符，15年來拿下7座冠軍。談到Lamigo球團，洪一中表示，球隊上下一條心，從老闆、教練到球員都是，「公司規模沒像其他球隊這麼大，但大家每天都直接溝通，我們想做什麼，公司也能馬上幫助我們。」

洪一中坦言，由於球隊在總冠軍賽前狀況並不理想，一度有點擔心，沒有信心拿下冠軍，「但下半球季後半段一直在思考，怎麼把選手的身體狀況扭轉過來，用了很多心思在想，最後呈現出來效果還不錯。」除了系列賽MVP林立，洪一中也點名，郭嚴文、陳俊秀及林泓育表現都很關鍵。（編輯：張佑之）1081017

2019中華職棒總冠軍系列賽第5戰17日在台中舉行，Lamigo桃猿隊終場以20比3血洗中信兄弟隊封王，將帶著年度總冠軍的榮耀告別桃猿隊之名，賽後全隊選手在場中興奮抱成一團。中央社記者張新偉攝 108年10月17日

2019中職總冠軍賽關鍵第5戰17日晚間在台中開打，Lamigo桃猿隊全場21安、5轟，終場以20比3血洗中信兄弟隊，完成隊史首度3連霸。中央社記者張新偉攝 108年10月18日

2019中職年度總冠軍17日晚間出爐，Lamigo桃猿隊展現暴力猿打線，以20比3擊敗中信兄弟隊、完成隊史首度3連霸，總教練洪一中（前中）賽後開心高舉冠軍獎盃。中央社記者張新偉攝 108年10月18日

中華職棒Lamigo桃猿隊17日在總冠軍系列賽以4勝1敗成功奪下3連霸、隊史第7冠，也在球隊轉賣給樂天前，畫下最完美結局。領隊劉玠廷（左2）表示，「我們已經是傳統強隊了，想要永遠停留在這一刻。」中央社記者張新偉攝 108年10月18日

中職總冠軍賽第5戰17日在台中進行，Lamigo桃猿隊以20比3擊敗中信兄弟隊、完成隊史首度3連霸，桃猿劉時豪（前左）首局轟出滿貫砲，為隊奠定勝基，賽後也獲選單場最有價值球員（MVP）。中央社記者張新偉攝 108年10月18日