彭政閔球員生涯結束 收起球棒換教練棒

走過19年職棒球員生涯，中職中信兄弟隊「恰恰」彭政閔（右）17日結束總冠軍賽9局最後一個打席後，也正式告別球員身分。圖為彭政閔打擊結束後，回到休息區與隊友擊掌致意。中央社記者張新偉攝 108年10月18日

（中央社記者謝靜雯台中18日電）中職中信兄弟隊「恰恰」彭政閔19年球員生涯，在17日總冠軍賽9局最後一個打席正式畫下句點，彭政閔還是沒能看到黃色封王彩帶，成為遺憾，他說：「接下來真的要收起球棒換教練棒了」。

彭政閔季前宣布今年球季後結束球員生涯，整年球迷、媒體幫他倒數，17日洲際棒球場總冠軍賽第5戰，彭政閔先發打第5棒，單場4打數沒有安打，9局上場打擊敲出右外野方向飛球出局，球隊要回這顆別具意義的球，這個出局數，就是彭政閔球員生涯最後一個打席。

彭政閔表示，今天賽前沒有特別想法，第一局結束後開始有點感覺，但還是希望可以幫球隊多打一些分數，把比分拉近、甚至超前，但Lamigo桃猿隊是火力強大的球隊，任何時刻都不會放棄，「也很恭喜他們可以拿下總冠軍」。

中職中信兄弟隊「恰恰」彭政閔（黃衣者）19年的球員生涯，在17日2019總冠軍賽9局最後一個打席結束後，也正式畫下句點。中央社記者張新偉攝 108年10月18日

彭政閔球員生涯拿過大小獎項，是中職明星賽人氣王，拿過打擊王、安打王、金手套、年度最有價值球員，也拿過總冠軍賽勝隊、敗隊優秀球員，跟著球隊一起拿過4次總冠軍，但引退年最大的願望還是沒能實現。

彭政閔表示，「當然會覺得遺憾，尤其此刻聽著外面在喊著GoGoLamigo慶祝」，也提到過往經歷自己生涯重要時刻比賽，常常沒能把握好，今天告訴自己要平常心，但是有點難，「我盡力了，打完之後發現，球棒真的要收起來了，要換教練棒了」。

彭政閔最後一個打席，全場1萬9353名觀眾見證，他感謝球迷為球員吶喊，「謝謝他們給我這些榮耀」；兄弟近5次挑戰總冠軍失利，彭政閔也表示，想要成為頂尖球員，必須要學習把抗壓性扛在身上，「兄弟的球迷很多，吶喊起來非常有震撼力，希望學弟們想辦法扛著壓力，才能一同享受榮耀」。（編輯：徐崇哲）1081018

2019中華職棒7戰4勝制總冠軍賽，也是中信兄弟隊精神領袖「恰恰」彭政閔球員生涯最後一次總冠軍戰，可惜17日關鍵第5戰未能守住，讓彭政閔也無緣封王榮耀。圖為彭政閔中職生涯例行賽及總冠軍戰重要紀錄。中央社製表 108年10月17日

中職中信兄弟隊「恰恰」彭政閔（右）季前宣布今年球季後結束球員生涯，整年球迷、媒體幫他倒數，17日在洲際棒場的總冠軍賽第5戰，9局上場打擊敲出右外野方向飛球出局，球隊要回這顆別具意義的球，因為這個出局數，就是彭政閔球員生涯最後一個打席。中央社記者張新偉攝 108年10月18日

中職中信兄弟隊「恰恰」彭政閔（前背號23號）17日在台中站上球員生涯最後一個打席，全場1萬9353名觀眾見證，他感謝球迷為球員吶喊，「謝謝他們給我這些榮耀」。中央社記者張新偉攝 108年10月18日

中職中信兄弟隊「恰恰」彭政閔（前中）19年球員生涯，在17日總冠軍賽9局最後一個打席正式劃下句點，可惜彭政閔還是沒能看到黃色封王彩帶，成為心中遺憾。中央社記者張新偉攝 108年10月18日

中職中信兄弟隊近5次挑戰總冠軍賽都失利，17日沒能力阻Lamigo桃猿隊拋彩帶，再度與總冠軍擦肩；總教練伯納賽後有感落淚。圖為伯納（右）在場邊觀察比賽狀態。中央社記者張新偉攝 108年10月18日