更多編輯台推薦新聞：
影片／NASA發表新太空服 登月不再兔跳可自由行走
科技

影片／NASA發表新太空服 登月不再兔跳可自由行走

台裔19歲青年成最年輕市議員 紐西蘭總理致電鼓勵
國際

台裔19歲青年成最年輕市議員 紐西蘭總理致電鼓勵

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念
文化

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念

專題／長城舉目可見 北京北溝村成為知名民宿村
兩岸

專題／長城舉目可見 北京北溝村成為知名民宿村

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

郭嚴文雙響砲5打點 總冠軍賽桃猿轟垮兄弟聽牌[影]

最新更新：2019/10/16 23:42
中華職棒總冠軍賽第4戰16日在洲際棒球場進行，5局上時Lamigo桃猿郭嚴文（中）敲出右外野方向滿貫全壘打，帶有4分打點，回到休息區與隊友擊掌慶祝。中央社記者張新偉攝　108年10月16日
中華職棒總冠軍賽第4戰16日在洲際棒球場進行，5局上時Lamigo桃猿郭嚴文（中）敲出右外野方向滿貫全壘打，帶有4分打點，回到休息區與隊友擊掌慶祝。中央社記者張新偉攝　108年10月16日

（中央社記者楊啟芳台中16日電）中華職棒總冠軍賽第4戰，今天在洲際棒球場舉行，Lamigo桃猿砲火猛烈，其中郭嚴文有滿貫砲及陽春砲演出，包辦5分打點，終場以15比8擊退中信兄弟，取得3勝1敗聽牌優勢。

兩隊此戰加起來得23分，刷新聯盟總冠軍賽紀錄；桃猿單場敲4發全壘打，包含郭嚴文雙響砲、藍寅倫2分砲、林立陽春砲，追平總冠軍賽單隊單場紀錄。（編輯：徐崇哲）1081016

影片來源：中華職棒CPBL YouTube頻道
影片來源：中華職棒CPBL YouTube頻道
影片來源：中華職棒CPBL YouTube頻道
影片來源：中華職棒CPBL YouTube頻道
中華職棒總冠軍賽第4戰16日在洲際棒球場進行，Lamigo桃猿郭嚴文5局上敲出右外野方向滿貫全壘打，帶有4分打點。中央社記者張新偉攝　108年10月16日
中華職棒總冠軍賽第4戰16日在洲際棒球場進行，Lamigo桃猿郭嚴文5局上敲出右外野方向滿貫全壘打，帶有4分打點。中央社記者張新偉攝　108年10月16日
中華職棒總冠軍賽第4戰16日在台中洲際棒球場進行，Lamigo桃猿隊藍寅倫敲出右外野方向全壘打，帶有兩分打點，藍寅倫跑壘時握拳吶喊。中央社記者張新偉攝 108年10月16日
中華職棒總冠軍賽第4戰16日在台中洲際棒球場進行，Lamigo桃猿隊藍寅倫敲出右外野方向全壘打，帶有兩分打點，藍寅倫跑壘時握拳吶喊。中央社記者張新偉攝 108年10月16日
中華職棒總冠軍賽第4戰16日在台中洲際棒球場進行，7局上Lamigo桃猿隊林立（中）敲出中外野方向陽春全壘打，帶有1分打點，回到休息區與隊友擊掌慶祝。中央社記者張新偉攝 108年10月16日
中華職棒總冠軍賽第4戰16日在台中洲際棒球場進行，7局上Lamigo桃猿隊林立（中）敲出中外野方向陽春全壘打，帶有1分打點，回到休息區與隊友擊掌慶祝。中央社記者張新偉攝 108年10月16日
中華職棒總冠軍賽16日在台中洲際球場進行第4戰，7局下中信兄弟隊張志豪敲出一二壘間穿越安打，帶有兩分打點。中央社記者張新偉攝 108年10月16日
中華職棒總冠軍賽16日在台中洲際球場進行第4戰，7局下中信兄弟隊張志豪敲出一二壘間穿越安打，帶有兩分打點。中央社記者張新偉攝 108年10月16日
中華職棒總冠軍賽16日在台中洲際棒球場進行第4戰，7局下中信兄弟隊彭政閔敲出左外野方向落地安打。中央社記者張新偉攝 108年10月16日
中華職棒總冠軍賽16日在台中洲際棒球場進行第4戰，7局下中信兄弟隊彭政閔敲出左外野方向落地安打。中央社記者張新偉攝 108年10月16日
延伸閱讀
G1回顧》廖健富代打敲再見安 桃猿總冠軍賽搶首勝G2回顧》兄弟首局灌10分勝桃猿 扳平總冠軍賽戰局G3回顧》王溢正好投壓兄弟 總冠軍賽桃猿搶下第2勝助桃猿隊連霸冠軍 桃市府直播3場球賽
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報