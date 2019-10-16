郭嚴文雙響砲5打點 總冠軍賽桃猿轟垮兄弟聽牌[影]

中華職棒總冠軍賽第4戰16日在洲際棒球場進行，5局上時Lamigo桃猿郭嚴文（中）敲出右外野方向滿貫全壘打，帶有4分打點，回到休息區與隊友擊掌慶祝。中央社記者張新偉攝 108年10月16日

（中央社記者楊啟芳台中16日電）中華職棒總冠軍賽第4戰，今天在洲際棒球場舉行，Lamigo桃猿砲火猛烈，其中郭嚴文有滿貫砲及陽春砲演出，包辦5分打點，終場以15比8擊退中信兄弟，取得3勝1敗聽牌優勢。

兩隊此戰加起來得23分，刷新聯盟總冠軍賽紀錄；桃猿單場敲4發全壘打，包含郭嚴文雙響砲、藍寅倫2分砲、林立陽春砲，追平總冠軍賽單隊單場紀錄。（編輯：徐崇哲）1081016

影片來源：中華職棒CPBL YouTube頻道

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中華職棒總冠軍賽第4戰16日在洲際棒球場進行，Lamigo桃猿郭嚴文5局上敲出右外野方向滿貫全壘打，帶有4分打點。中央社記者張新偉攝 108年10月16日

中華職棒總冠軍賽第4戰16日在台中洲際棒球場進行，Lamigo桃猿隊藍寅倫敲出右外野方向全壘打，帶有兩分打點，藍寅倫跑壘時握拳吶喊。中央社記者張新偉攝 108年10月16日

中華職棒總冠軍賽第4戰16日在台中洲際棒球場進行，7局上Lamigo桃猿隊林立（中）敲出中外野方向陽春全壘打，帶有1分打點，回到休息區與隊友擊掌慶祝。中央社記者張新偉攝 108年10月16日

中華職棒總冠軍賽16日在台中洲際球場進行第4戰，7局下中信兄弟隊張志豪敲出一二壘間穿越安打，帶有兩分打點。中央社記者張新偉攝 108年10月16日