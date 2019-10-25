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洋教頭伯納受訪爭議 兄弟：正議定相關懲處

最新更新：2019/10/25 19:40

（中央社記者謝靜雯台北25日電）中職中信兄弟隊洋教練伯納在休息室受訪時沒有穿上衣，以及向媒體介紹男性陽具造型布偶娃娃「迪克先生」爭議，兄弟隊今天回函棒球記者作家協會：「正議定相關懲處」。

10月1日中職中信兄弟隊下半季封王後，在場媒體透過翻譯要求訪問總教練，伯納表示希望可以先沖澡。隨後伯納示意媒體可以入教練室採訪後，發現伯納僅穿著貼身短褲，用一條大浴巾蓋住身體。

採訪過程中，伯納主動向媒體介紹他放在桌上的吉祥物「迪克先生」（為男性陽具造型布偶娃娃），並表示賽前會幫他戴帽子、摸摸他，同時給媒體拍照。

中信兄弟領隊劉志威10月3日致電給在場女性媒體，表示「之後會注意受訪時機」，棒球記者作家協會認為，兄弟球團沒有正視伯納行為及受訪態度，不尊重採訪媒體，同時發文給中職與兄弟球團表達抗議。

事件發生近3週，兄弟球團及中職沒有做出進一步處置和回應，因為公文傳送有狀況，兄弟球團沒有及時收到公文。

兄弟球團今天正式回函台灣棒球記者作家協會，除了再度表達歉意外，也提到內部正議定相關懲處。

兄弟球團在回函中指出，對伯納介紹桌上玩偶造成記者不舒服表達歉意，也已告誡伯納，有後續懲處會近期說明，未來會加強性別尊重宣導，並明訂受訪時衣著。（編輯：吳協昌）1081025

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