徐薇淩大紅洋裝搏喜氣 再戰裙襬搖搖盼結局完美

（中央社記者龍柏安台北28日電）一身正紅色的貼身洋裝，讓旅美高球女將徐薇淩渾身上下充滿濃濃喜氣，她去年在裙襬搖搖LPGA高球賽最後一輪，從領先榜首滑落至第6，希望今年賽事能有完美的結局。

2019台灣裙襬搖搖LPGA高球賽將於10月31日到11月3日，在林口美麗華高爾夫鄉村俱樂部進行4回合賽事，主辦單位今晚在台北市W飯店舉行選手歡迎晚宴，徐薇淩以地主選手身分出席，一身大紅色碎花洋裝超吸睛。

徐薇淩表示，這套洋裝大概是2個多月前逛街看上的，當時她的第一感覺是「會不會太over（超過）？」不過試穿後又覺得還好，加上賽季尾聲亞洲巡迴賽多半都有歡迎晚宴，並想到裙襬搖搖歡迎晚宴拿來穿剛剛好，「這次算是比較大膽的嘗試，也是我第一次拿出來穿。」

去年裙襬搖搖徐薇淩前3回合打完，一度有機會在自家鄉親父老面前，捧起LPGA生涯首冠，可惜她在最終回的後9洞苦吞3個柏忌，提前跌出爭冠行列。她今年捲土重來，也期許自己「看能不能打得完美。」

至於旅日名將盧曉晴，穿著高跟鞋搭配高雅淡紫色洋裝亮相，問她是否有精心打扮，她幽默地神回說：「沒有特別準備，畢竟我不是這方面的專業。」

連續2年返台參加裙襬搖搖的盧曉晴也說，其實她的目標一直沒變，就是希望把自己最好的一面打出來。她日前在日本兵庫縣舉行的JLPGA延田名人賽，最後以第5名做收，她坦言，這是一場能贏卻沒贏的比賽，賽後她也做了檢討，如果能把之前錯誤修正，相信今年比賽應該會發揮得不錯。（編輯：管中維）1081028