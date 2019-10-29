王勝偉9座金手套締造障礙 喊話守備很重要

（中央社記者楊啟芳桃園29日電）中華職棒今天進行年度頒獎典禮，中信兄弟王勝偉奪下生涯第9座金手套游擊手獎，為中職史上最多，以守備著名的他也對台下學弟喊話，希望除了打擊外，守備也能帶給投手安定。

王勝偉2008新人年就拿下首座金手套游擊手獎，之後2010至2012年金手套3連霸，2014至2017年又拿下4連霸，去年金手套游擊手獎從缺，直到今年王勝偉奪回這個獎座，生涯9度獲獎為中職史上最多。

王勝偉上台領獎致詞時，特別感謝現任中職秘書長馮勝賢，也是之前兄弟的守備教練，他說：「這9座金手套不容易，秘書長當時非常嚴格，他跟我們說，不是你今天練了什麼，就可以成為什麼樣的選手，而是精神和態度能造就很棒的選手。」

王勝偉也特別跟台下學弟喊話：「這個獎項其實是很不容易的，各位晚輩們，大家都想要打擊更突出，但守備可以帶給投手很安定的感覺。」

對於去年金手套游擊獎從缺，今年再度奪回獎項，他說：「這個獎項是非常嚴格的，要付出很多、經過一番努力，我也告訴自己，每一年都要重新開始，希望能繼續將門檻往上推高。」

至於對學弟喊話守備的重要性，王勝偉說明，如果每一顆球都能處理起來，能減少投手的投球數，幫助投手，他說：「守備訓練非常痛苦，但精神、態度很重要，不然很難堅持下去，也希望學弟們不要侷限自己，你們總有一天能做得到。」

經球迷票選，兄弟陣中年輕選手岳東華奪下年度最佳美技獎，也希望明年能守游擊，對此王勝偉說：「明年他有機會，但要犧牲很多時間，這之中的答案要自己去尋找。」（編輯：林沂鋒）1081029