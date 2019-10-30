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戴維斯勇奪40分20籃板 湖人主場痛宰灰熊[影]

最新更新：2019/10/30 16:29
美國職籃NBA洛杉磯湖人29日在主場迎戰曼菲斯灰熊，湖人球星戴維斯（中）上場31分鐘豪取40分與20個籃板，湖人終場以120比91輾壓灰熊。（圖取自twitter.com/Lakers）
美國職籃NBA洛杉磯湖人29日在主場迎戰曼菲斯灰熊，湖人球星戴維斯（中）上場31分鐘豪取40分與20個籃板，湖人終場以120比91輾壓灰熊。（圖取自twitter.com/Lakers）

（中央社洛杉磯29日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人今天在主場迎戰曼菲斯灰熊，湖人球星戴維斯上場31分鐘豪取40分與20個籃板，加上湖人第3節得分大爆發，終場以120比91輾壓灰熊。

首節就囊括16分與9個籃板的戴維斯（Anthony Davis），全場罰球27次中26球，締造湖人隊史單場罰球命中數新猷，第3節更是18罰全數命中，帶動湖人拉出22比0攻勢，拉開領先差距。灰熊第3節最後5分47秒一分未得。

湖人27日在主場擊敗夏洛特黃蜂，但戴維斯傷到肩膀；今天他帶傷上陣，儘管感到不適但仍賣命拚戰，全場17投7中。

另一位湖人球星詹姆斯（LeBron James）則斬獲23分及8助攻，布萊德雷（Avery Bradley）也拿下12分。湖人擊敗灰熊後取得3連勝。

這場比賽兩隊的三分球命中率都不理想，上半場湖人投13只中1（全場26投7中），而灰熊則投15進3（全場34投7中）。

湖人今天全場投籃命中率為46.5%，灰熊則僅有32.6%。（譯者：曹宇帆/核稿：徐崇哲）1081030

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