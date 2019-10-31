裙襬搖搖LPGA 柯達首輪並列排頭拚衛冕

（中央社記者龍柏安台北31日電）2019台灣裙襬搖搖LPGA高球賽在強風細雨中開打，午後太陽短暫露臉，風勢暫緩，對選手帶來不小挑戰，不過來自美國的衛冕者柯達，首輪依舊以低於標準6桿佳績並列領先。

2019台灣裙襬搖搖LPGA高球賽，今天在林口美麗華高爾夫鄉村俱樂部登場，美國女將柯達（Nelly Korda）與南韓好手許美貞，首回合同以低於標準6桿的66桿並列榜首，而地主則以旅美業餘女將侯羽桑的70桿並列第14最佳。

頂著衛冕光環，加上有著亮麗外型，柯達賽後坦言，去年她在台灣奪冠後，在台知名度大開，也讓她圈了不少粉，今天還有不少球迷一路跟著她看比賽、幫她加油。

柯達本季戰績超優，前18場出賽，就有10場排名以前10名作收，還在年初的澳洲女子公開賽奪冠，本季獎金榜也排在第10，這次重返去年奪冠幸運地，她說：「希望可以順利衛冕。」

今天柯達在第15洞，打進本日全場唯一的1隻老鷹，開完球就只剩下131碼，她拿8號鐵桿直接把球打進洞，「這回終於進了。」她解釋，今年有好幾次都差那麼一點點，能夠順利獵鷹，「感覺很棒。」

面對台灣多變的天氣，柯達也坦言，賽前就已有預料，雖然風勢很強，不過她的策略非常簡單，「就是盡量把球擺正、打在球道上」。

事實上，柯達今天發揮也的確夠水準，全場開球上球道率達71.4%，標準桿上果嶺率則高達83.3%，加上全場僅用27推，是能拉出好成績的關鍵。（編輯：張雅淨）1081031