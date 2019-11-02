曾雅妮現身台灣LPGA 喊手癢想打球

（中央社記者黃巧雯新北2日電）前世界高球球后曾雅妮今年因腰傷未癒，缺席台灣裙襬搖搖LPGA高球賽，今天現身為台灣選手加油，回到熟悉的球場，也讓曾雅妮手癢，直呼很想要下場打球。

曾雅妮曾在第一屆裙襬搖搖LPGA，為地主拿下冠軍，今年則因腰傷接受治療，並在醫師建議下暫停比賽。

曾雅妮今天現身林口美麗華鄉村高爾夫俱樂部，為台灣選手打氣，她說很開心看到陳宇茹、侯羽桑在這個高度競爭的舞台上，依舊表現突出，除了鼓勵她們向其他選手學習外，也認為與厲害的選手較勁，進步也會越快。

因受傷長達半年未碰球桿，今天重回熟悉的球場，曾雅妮坦言：「手很癢，看到這些選手在打，自己也會很想要下去打球。」

曾雅妮透露，今年3月受傷時，心情受到蠻大衝擊，而經歷半年時間調整，目前也已調適好心情，很想要再回到球場上跟其他選手競爭，而她也對來不及參加今年台灣裙襬搖搖LPGA感到可惜，希望能好好準備明年的比賽。

持續復健的曾雅妮，目前還沒開始恢復練球，明年1月將先回到美國訓練，預計3月復出。

台灣裙襬搖搖LPGA高球賽明天將進入最終回合賽事，曾雅妮將持續到場為台灣選手加油，她除了呼籲球迷進場看球外，也鼓勵球迷可以和她打招呼、拍照。（編輯：張芷瑄）1081102