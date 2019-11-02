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字母哥29分14籃板 公鹿32分大破魔術

最新更新：2019/11/02 16:51

（中央社奧蘭多1日綜合外電報導）美國職籃NBA密爾瓦基公鹿今天作客奧蘭多魔術，當家球星「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）攻下全場最高29分，幫助球隊以123比91大勝魔術。

公鹿本季首度對上魔術便展現完全宰制力，第2節打出31比14的懸殊比數，半場結束就以62比41取得大幅領先。

安特托昆博今天繳出29分、14籃板及6助攻的優異表現，隊友布萊索（Eric Bledsoe）砍下18分，密道頓（Khris Middleton）16分。

公鹿板凳球員迪文森索（Donte DiVincenzo）挹注14分，伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）10分，布朗（Sterling Brown）9分、11籃板。

公鹿今天全隊三分球47投17中，命中率36.2%，魔術全隊三分球37投12中，命中率32.4%。但公鹿靠快攻打爆對手，雙方間的快攻得分是36比2。

魔術後衛福尼耶（Evan Fournier）砍下全隊最高19分，中鋒佛契維奇（Nikola Vucevic）拿下隊上次高14分。魔術今天苦吞近4場比賽以來的第3敗，本季例行賽戰績2勝3敗，公鹿則是3勝2敗。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳亦偉）1081102

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