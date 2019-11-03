國民隊首奪冠軍 華府球迷夾道歡迎英雄凱歸

（中央社記者江今葉華盛頓2日專電）甫拿下美國職棒大聯盟首座世界冠軍的華盛頓國民隊，今天在華府盛大遊行，數十萬球迷夾道迎接，許多人穿著剛出爐的冠軍紀念衫到場支持，歡迎國民隊帶著冠軍獎盃載譽歸來。

首度拿下美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽冠軍的華盛頓國民隊今天在市區慶功遊行，數十萬華府球迷在市區夾道歡迎載譽返回華府的國民隊球星，興奮之情溢於言表。

華府今年秋天來得較去年晚，直到昨天才迎來首波秋季冷鋒，氣溫首度降到攝氏10度上下。但這波冷鋒並未澆熄華府民眾進城為首度拿下世界冠軍的國民隊載譽歸城的熱情。儘管遊行活動要到下午2時才正式開始，但中午前後遊行路徑早已擠滿等著歡迎英雄的國民隊球迷。

一名早上10點就到現場搶位子的球迷說，他等了快20年，才等到國民隊拿下世界冠軍，怎麼說也不能錯過今天的遊行。他不僅在國民隊拿下冠軍當晚就立刻上網在國民隊官網購買3件冠軍紀念球衣，今天也是大清早就跟太太與孩子趕到市區，就是希望占個好位子，迎接贏得首座冠軍獎盃的國民隊。

今天的華府被一片紅潮淹沒，放眼望去，都是穿著國民隊代表色的紅色球衣球迷。儘管國民隊今年最後冠軍賽穿的都是客隊藍色球衣，許多球迷還是說，喜歡國民隊的紅色球衣，也樂見華府一片艷紅。

下午2點開始的國民隊世界冠軍遊行活動，以華府才有的戰機衝場引爆，位於美國首都華盛頓特區的國民隊總統大玩偶，也是華府民眾熟悉的國民隊吉祥物。

甫拿下首座世界冠軍的華盛頓國民隊在華府盛大舉行慶祝遊行。數十萬球迷夾道歡迎。中央社記者江今葉華盛頓攝 108年11月3日

甫拿下首座世界冠軍的華盛頓國民隊在華府盛大舉行慶祝遊行。圖為國民隊特有的總統競賽。中央社記者江今葉華盛頓攝 108年11月3日

遊行時間超過一個小時，但絲毫不減球迷的熱情。除了時不時聽到、為國民隊歡呼「加油，國民」（Go, Nats），以及對知名球星高呼名字外，今年才成為國民另類新隊歌的「鯊魚寶寶」（Baby Shark）催眠曲，更是不時在遊行中能聽到。

「鯊魚寶寶」這首洗腦歌的起源來自於國民隊外野手巴拉（Gerardo Parra）。今年戰績不佳的巴拉在甫加入國民隊時陷入低潮，之後決定與女兒喜歡的「鯊魚寶寶」當做出場音樂，沒想到他當天揮出安打不說，國民隊的勝率也開始提升，「鯊魚寶寶」也逐漸成為國民隊球迷的新隊歌，兩手相拍的舞曲動作，讓國民隊球迷迷上，不少球迷開始大跳鯊魚舞。

沒人敢說「鯊魚寶寶」舞是今年國民隊拿下首座世界冠軍的主因，但隨著國民隊戰績在「鯊魚寶寶」展現驚人結果後，「鯊魚寶寶」已成為國民隊球員與球迷的最愛。

今天的遊行中不時可以看到華府球迷帶著鯊魚頭套，或是隨著節奏起舞的兩手相拍的動作，不難看到國民隊球迷對這支寶寶舞的喜愛。

國民隊系列賽以4比3力克太空人，奪得隊史（國民前身是1969年創立的蒙特婁博覽會隊，球隊2005年遷到華盛頓更名國民）第一座世界大賽冠軍，這也是世界大賽史上第一次出現7場比賽勝利都由客隊拿下的情況。（編輯：王永志）1081103

甫拿下首座世界冠軍的華盛頓國民隊在華府盛大舉行慶祝遊行。圖為中繼投手上場球車。中央社記者江今葉華盛頓攝 108年11月3日

美國職棒大聯盟華盛頓國民隊拿下世界冠軍，美東時間2日舉行遊行。圖為球隊高舉冠軍盃獎座。中央社記者江今葉華盛頓攝 108年11月3日