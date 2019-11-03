裙襬搖搖LPGA 徐薇淩獵鷹並列19名

（中央社記者龍柏安台北3日電）台灣旅美高球好手徐薇淩今天在台灣裙襬搖搖LPGA高球賽最後一輪，打出4天最佳的68桿，包括第8洞成功獵鷹，最終以低於標準8桿的280桿並列19名完賽。

2019台灣裙襬搖搖LPGA高球賽總獎金維持220萬美元（約新台幣6760萬），今天在林口美麗華高爾夫鄉村俱樂部進行最終回，尋求衛冕的美國女將柯達（Nelly Korda），歷經延長賽後擊敗德國梅森（Caroline Masson）和澳洲韓裔好手李旻姬，完成2連霸。

相較於前3回合的沉穩，柯達今天震盪起伏，全場打下5鳥，卻也吞下5個柏忌，一來一往全扯平，18洞打完她以低於標準18桿的270桿，和梅森與李旻姬並列排頭。

最後3人在收尾的第18洞進行延長賽，柯達順利成功捕鳥，其他兩人則保Par，也讓柯達二度在台灣捧起冠軍金盃。

地主球員方面，徐薇淩今天火力全開，全場打下4鳥、1鷹，另有2個柏忌，單回合繳出低於標準4桿的68桿，這也是她4回合來的最佳成績。

最後一輪強勢收尾，也帶動徐薇淩的排名上升，她在第3回合打完僅以低於標準4桿並列23名，如今竄升至並列19封關，是台灣排名最佳的球員。

旅日名將盧曉晴前3回合都以持平的平標準桿做收，今天她遭遇亂流，全場苦吞3個柏忌與1個雙柏忌，單回合繳出高於標準5桿的77桿，總計以高於標準5桿的293桿，排名也從原先的並列47名下滑至並列61名。（編輯：唐聲揚）1081103